Свербіж після укусу комара можна зняти за хвилину: вчені назвали простий і несподіваний метод (відео)

Укуси комарів — одна з найпоширеніших літніх проблем, яка часто супроводжується сильним свербежем, почервонінням і легким набряком.

У більшості випадків дискомфорт триває від кількох годин до кількох днів, і стандартні способи на кшталт охолодження або спеціальних мазей допомагають не завжди або діють повільно.

Причина свербежу добре відома медицині: під час укусу комар вводить у шкіру слину з білками, які перешкоджають згортанню крові. Імунна система реагує на ці речовини як на подразник, запускаючи вивільнення гістаміну. Саме він і викликає характерне відчуття свербежу, почервоніння та набряк. У людей із підвищеною чутливістю шкіри реакція може бути значно сильнішою та тривалішою. Про те, як швидко позбутися неприємного відчуття, розповідають на порталі "Blikk".

Однак останні спостереження та дослідження дерматологів показали, що на інтенсивність свербежу можна впливати не лише через охолодження. Зокрема, увагу науковців привернув метод контрольованого теплового впливу на місце укусу. За словами дослідників, тепло тимчасово змінює роботу нервових рецепторів, які передають сигнал свербежу до мозку. У результаті нервова система "перемикається" на інші стимули, і відчуття дискомфорту суттєво слабшає.

Практичні спостереження показали, що ефект може з’являтися вже протягом першої хвилини після короткочасного теплового впливу, а інтенсивність свербежу зменшується більш ніж наполовину. Через кілька хвилин дискомфорт може знижуватися до мінімального рівня. Водночас важливо розуміти: цей метод не впливає на саму імунну реакцію організму, а лише змінює сприйняття сигналу нервовою системою.

Фахівці радять використовувати безпечні способи локального нагрівання — наприклад, прикласти до місця укусу теплу ложку, попередньо нагріту у воді, або застосувати теплий (але не гарячий) компрес. Вплив має бути коротким і комфортним, без ризику опіку чи подразнення шкіри.

Попри появу нових підходів, традиційне охолодження залишається одним із найпоширеніших і безпечних методів полегшення симптомів. Лід або холодний компрес допомагають зменшити набряк і частково пригнічують запальну реакцію.

Таким чином, сучасні дослідження підтверджують: навіть простий локальний вплив температури здатен суттєво змінити відчуття після укусу комара, а інколи — практично повністю позбавити людини свербежу за лічені хвилини.