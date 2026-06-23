У кого-то огромная шишка, а у кого-то – ничего. Почему реакция на укус комаров у всех разная

Многое зависит от предыдущего опыта контакта с насекомыми

Многие люди замечали, что после укуса комара обычно образуется неприятная зудящая шишка. Однако оказывается, такая реакция наблюдается не у всех.

Об этом "Телеграфу" рассказал энтомолог, кандидат биологических наук, доцент кафедры биологии и экологии, Карпатского национального университета им. В. Стефаника Виктор Шпарик. По его словам, наличие шишки — это аллергическая реакция, которая у кого-то может быть сильно выражена, а у кого-то — слабо.

"Это аллергическая реакция. Преимущественно аллергическая реакция, не инфекция. Почему так происходит? Комар кусает и впрыскивает слюну. Слюну он впрыскивает, потому что она — антикоагулянт и анестетик. То есть, чтобы кровь не сворачивалась. Потому что кровь, когда контактирует с воздухом, имеет свойство сворачиваться. Антикоагулянт не дает ей сворачиваться – комар может пить", – говорит энтомолог.

Шишка после укуса комара

Он добавляет, что также в слюне есть небольшое количество анестетика, поэтому люди не почувствуют сразу укус комара. Однако именно эти вещества в слюне вызывают аллергическую реакцию.

"Это ответ иммунной системы. Иммунная система дает ответ на постороннее вещество, происходит выброс гистамина. Поэтому все противоаллергические препараты называются антигистаминными — они как раз подавляют выброс гистамина. Соответственно, выраженность этой реакции — она индивидуальна для разных людей. Это зависит от того, скажем, насколько тесный у вас опыт контакта с комарами", — объясняет Шпарик.

Механизм укуса комара

По его словам, есть люди, которых, например, комары никогда не кусали – это новорожденные. Соответственно реакции у них почти нет. Однако позже эта реакция усиливается, а, например, в пожилом возрасте снова ослабляется. Выходит, что наличие шишки после укуса комара зависит от степени чувствительности и наследственности. К тому же у людей-аллергиков, чувствительных к укусам любых насекомых, даже укусу комара будет вызывать сильную реакцию.

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