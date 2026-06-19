"Реакція може бути фатальна". В якому випадку можна померти від укусів комарів

Деякі види становлять особливу небезпеку

Смерть від укусів комарів не є міфом. Це можливо коли людину за короткий час вкусить дуже багато комарів і в неї розвинеться анафілактичний шок (гостра та вкрай небезпечна алергічна реакція, що розвивається за лічені хвилини після контакту з алергеном)

Про це "Телеграфу" розповів кандидат біологічних наук, ентомолог Віктор Шпарик. Він пояснив, що люди по-різному реагують на комарині укуси. В деяких може бути алергічна реакція на слину, яку комар впорскує в місце укусу, щоб кров не згорталася. У таких людей, якщо укусів багато, може виникнути анафілактичний шок.

Крім того, каже фахівець, на укуси різних комарів — різна реакція. Наприклад, тигровий комар агресивніший і реакція на його укус більша. Ще один фактор — кількість повторних укусів.

Тигровий комар. Інфографіка: "Телеграф"/ШІ

Тигровий комар. Фото: visnyk-nanu

Якщо укусів дуже багато — людина може втратити свідомість та за відсутності допомоги навіть померти від анафілактичного шоку, зазначив Віктор Шпарик.

"Якщо вас кусає один комар — буде одна реакція, кусає 15 — буде інша, кусає 500 — реакція може бути навіть фатальна. Це серйозна небезпека в регіонах, де засилля комарів — кровосисна складова гнусу, тобто багато кровосисних комах. Там, де мошки — це північні регіони. То небезпека в лісі десь утратити свідомість пов'язана не так з якимись хижими тваринами, як з тим, що тебе просто комарі загризуть", — пояснив ентомолог.

Раніше "Телеграф" розповідав про тигрового комара, який з'явився на території України. Він може передавати небезпечні віруси.