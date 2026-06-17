Комарі живуть довше, ніж всі думають: ентомолог розкрив реальний термін

Не усі комарі харчуються кров'ю

У народі часто кажуть, що комар живе один день, бо до ранку його вбивають. Але насправді ці комахи мають більш тривале життя.

Про це "Телеграфу" розповів ентомолог, кандидат біологічних наук, доцент кафедри біології та екології, Карпатського національного університету ім. В. Стефаника Віктор Шпарик. За його словами, самці мають меншу тривалість життя, ніж самиці.

"Загалом, якщо порівнювати комах із різним типом живлення, то ті, що хижують на інших комах, або п’ють такий високобілковий субстрат як кров, живуть довше…. Комар Culex pipiens, той, який переважно нас кусає вдома, – він живе десь три-чотири тижні", — каже ентомолог.

Він додає, що самець живе менше, бо він не харчується кров'ю. У самців навіть ротовий апарат не пристосований до проколювання, тому вони живляться переважно нектаром.

"Того й живуть менше, бо існують, так би мовити, заради кохання: вони спаровуються і гинуть", — додає Шпарик.

Самка та самець комара

Нагадаємо, що в Україні нещодавно помітили рідкісну бджолу-тесляра (Xylocopa), яка вважається однією з найбільших бджіл у країні. Ця незвичайна комаха привертає увагу своїми великими розмірами та характерним темним забарвленням.

Раніше "Телеграф" розповідав, які регіони першими відчують нашестя комарів цього літа через зміну клімату.