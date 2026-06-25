Чи залишиться Зеленський президентом після війни: які можливі сценарії та кандидати на посаду

Чимало залежить не тільки від умов мирної угоди

Одним з найпоширеніших питань щодо виборів в Україні є те, чи залишиться чинний президент Володимир Зеленський головою держави після завершення війни з Росією. "Телеграф" звернувся до штучного інтелекту (ШІ), аби отримати відповідь та прогнози.

Зауважимо, що інформацію аналізували три ШІ: Claude AI, Gemini та ChatGPT. Їхні прогнози виявились досить неоднозначними, однак деяка певність в них є.

Буданов та Залужний конкуренти Зеленського?

На думку Claude AI, сказати зараз, чи буде Зеленський президентом після закінчення війни неможливо. Адже саме вирішення війни в Україні по суті зайшло в глухий кут: переговори фактично на паузі, значних успіхів на фронті жодна зі сторін не має тощо.

При цьому не слід відкидати, що Зеленський має стабільний рейтинг довіри. У 2022 після вторгнення він злетів до рекордних 90%, а зараз впав до 58-65%. Однак й це серйозний показник. Втім думка українців щодо президентства Зеленського після війни різна: 28% підтримують його кандидатуру, 30% вбачають доцільним, якщо він повністю піде з політики.

Ще одним фактором є конкуренція. Наразі на політичній арені часто говорять про ексголовкома Валерія Залужного чи ексочільника ГУР Кирила Буданова. Але не слід відкидати, що під час зміни влади в Україні може з'явитись потужніший кандидат, якого підтримають українці. В цьому питанні чималу роль зіграє й те, що суспільство хоче змін, особливо, якщо з'явиться людина, яка запропонує їх.

"Зеленський, швидше за все, залишиться при владі під час війни — він є єдиним великим цивільним політиком з достатньою підтримкою. Проте після війни його перспективи значно гірші. Якщо завершення конфлікту сприйматимуть як перемогу — військові лідери на кшталт Залужного або Буданова мають реальних шансів обійти його на виборах. Якщо ж мир буде сприйнятий як компроміс або поразка — невдоволення суспільства може спрямуватися саме проти чинного президента", — резюмує ШІ.

Чи буде Зеленський президентом після закінчення війни. Інфографіка: "Телеграф"/ШІ

Зеленський може повторити політичну долю Черчилля

Як вважає Gemini, майбутнє Зеленського як президента — одне з найскладніших питань. Результат залежить від умов закінчення війни, внутрішніх настроїв у суспільстві та особистої позиції самого президента.

ШІ каже, що наразі рейтинг Зеленського не такий високий, як у 2022, але за відсутності сильного кандидата — це дасть свої плоди. Тобто саме поява сильного конкурента на виборах може стати вирішальною. Однак не слід відкидати, що саме умови закінчення війни створять підґрунтя до виборів: успіх Зеленського за переговорним столом підвищить шанси на перемогу у виборах, поразка повна чи часткова — можуть повністю зруйнувати це.

На думку Gemini, для Зеленського є кілька варіантів:

Добровільний вихід з політики , адже президент не раз говорив, що обіймає посаду, бо так треба, але якщо народ захоче, щоб він пішов — він піде.

, адже президент не раз говорив, що обіймає посаду, бо так треба, але якщо народ захоче, щоб він пішов — він піде. Поразка на виборах . Якби це не звучало, але британський прем'єр Вінстон Черчилля яскравий приклад того, що іноді виграти війну не достатньо. Адже він виграв Другу світову, але програв парламентські вибори у 1945, бо люди прагнули економічного відновлення, а не військової риторики.

. Якби це не звучало, але британський прем'єр Вінстон Черчилля яскравий приклад того, що іноді виграти війну не достатньо. Адже він виграв Другу світову, але програв парламентські вибори у 1945, бо люди прагнули економічного відновлення, а не військової риторики. Перемога. За умови, що закінчення війни стане стратегічним успіхом України, Зеленський може на цій хвилі виграти вибори. Але тут ключовими будуть умови миру та наявність сильного конкурента.

"Автоматично "авторитарно" при владі Зеленський не залишиться — Україна довела свій глибокий демократичний імунітет. Проте його шанси залишитися на посаді через демократичні вибори залежатимуть виключно від параметрів миру, які отримає Україна, та від того, чи буде у нього особисте бажання продовжувати цей виснажливий марафон у мирний час", — резюмує Gemini.

Чи буде Зеленський президентом після закінчення війни. Інфографіка: "Телеграф"/ШІ

Чи дійсно шанси Зеленського 50/50

Своєю чергою ChatGPT каже, що Зеленський дійсно може залишитись президентом, але це неможливо передбачити зараз. ШІ виділяє основні фактори, які вплинуть на це:

результат війни — те, у якому положенні буде Україна після закінчення війни вплине на ставлення народу до Зеленського;

— те, у якому положенні буде Україна після закінчення війни вплине на ставлення народу до Зеленського; економіка — її відновлення та покращення стане чи не головною темою передвиборчої кампанії;

— її відновлення та покращення стане чи не головною темою передвиборчої кампанії; конкуренти — наявність сильного конкурента, який запропонує народу більше, ніж Зеленський, вплине на результат виборів.

"Якщо оцінювати суто політично, то сьогодні ймовірність того, що Зеленський залишиться президентом після перших повоєнних виборів, виглядає приблизно як 50/50 або трохи вище, але це вже експертна оцінка, а не встановлений факт", — резюмує ChatGPT.

Чи буде Зеленський президентом після закінчення війни. Інфографіка: "Телеграф"/ШІ

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