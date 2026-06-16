Рус

На фото Зеленського та Трампа знайшли несподівану схожість: у мережі вже клепають меми

Автор
Анастасія Мокрик
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Володимир Зеленський та Дональд Трамп
Володимир Зеленський та Дональд Трамп. Фото Колаж "Телеграфу"

Користувачі згадали старі жарти

Президент України Володимир Зеленський та американський лідер Дональд Трамп зустрілися на саміті G7 у Парижі 16 червня. Після публікації їхніх спільних фото у ЗМІ, у соцмережах з’явилися жарти та меми з цього приводу.

Зазначимо, що це була перша особиста зустріч президентів майже за 4 місяці. Трамп назвав її "хорошою" та зазначив, що незабаром відбудеться ще одна.

"Росія має укласти угоду. Росія втратила величезну кількість людей, так само як і Україна", — підбив підсумки Трамп.

Тим часом у соціальних мережах підхопили інфопривід і вже невдовзі з’явилися перші меми із фотографіями Трампа та Зеленського. Американський президент нерідко торкався теми карт, над якою користувачі і вирішили посміятися цього разу.

На початку 2026 року заявляв, що Зеленський "немає карт" у війні з Росією.

"У нього (Зеленського, — ред.) немає карт. У нього не було карт з першого дня. Зараз він їх теж не має. У нього є лише одне — Дональд Трамп", — говорив американський президент журналістам.

А у березні 2025 року глава Білого дому заявляв, що ні Україна, ні Росія "не мають карт" для ведення переговорів.

"Знаєте, я казав, що у них (у України — ред.) немає карт. Ні в кого насправді немає карт. У Росії немає карт… Що вам потрібно зробити, так це укласти угоду і припинити вбивства. Це безглузда війна, і ми збираємося її зупинити", — сказав Трамп.

Мем із соцмереж
Мем із соцмереж. Скріншот: Threads

Також фото Зеленського і Трампа порівняли з фото експрем’єр-міністра Володимира Гройсмана, яке прославилося ще в далекому 2017 році, з невідомим робітником під час планового візиту до Житомирської області. Користувачі знайшли схожість у емоціях.

Унікальна композиція — пильний погляд обох чоловіків та їхнє близьке розташування — спонукала користувачів інтернету додавати до фотографії гумористичні діалоги. Одним із найпопулярніших підписів тоді був: "Коли обчислив по IP".

У Threads жартують, що Трамп і Зеленський зібралися попліткувати.

Мем із соцмереж
Мем із соцмереж. Скріншот: Threads

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що Трамп знову заплутався, кого звинувачувати у війні в Україні.

Теги:
#Жарти #Дональд Трамп #Меми #Володимир Зеленський