На фото Зеленського та Трампа знайшли несподівану схожість: у мережі вже клепають меми

Користувачі згадали старі жарти

Президент України Володимир Зеленський та американський лідер Дональд Трамп зустрілися на саміті G7 у Парижі 16 червня. Після публікації їхніх спільних фото у ЗМІ, у соцмережах з’явилися жарти та меми з цього приводу.

Зазначимо, що це була перша особиста зустріч президентів майже за 4 місяці. Трамп назвав її "хорошою" та зазначив, що незабаром відбудеться ще одна.

"Росія має укласти угоду. Росія втратила величезну кількість людей, так само як і Україна", — підбив підсумки Трамп.

Тим часом у соціальних мережах підхопили інфопривід і вже невдовзі з’явилися перші меми із фотографіями Трампа та Зеленського. Американський президент нерідко торкався теми карт, над якою користувачі і вирішили посміятися цього разу.

На початку 2026 року заявляв, що Зеленський "немає карт" у війні з Росією.

"У нього (Зеленського, — ред.) немає карт. У нього не було карт з першого дня. Зараз він їх теж не має. У нього є лише одне — Дональд Трамп", — говорив американський президент журналістам.

А у березні 2025 року глава Білого дому заявляв, що ні Україна, ні Росія "не мають карт" для ведення переговорів.

"Знаєте, я казав, що у них (у України — ред.) немає карт. Ні в кого насправді немає карт. У Росії немає карт… Що вам потрібно зробити, так це укласти угоду і припинити вбивства. Це безглузда війна, і ми збираємося її зупинити", — сказав Трамп.

Мем із соцмереж. Скріншот: Threads

Також фото Зеленського і Трампа порівняли з фото експрем’єр-міністра Володимира Гройсмана, яке прославилося ще в далекому 2017 році, з невідомим робітником під час планового візиту до Житомирської області. Користувачі знайшли схожість у емоціях.

Унікальна композиція — пильний погляд обох чоловіків та їхнє близьке розташування — спонукала користувачів інтернету додавати до фотографії гумористичні діалоги. Одним із найпопулярніших підписів тоді був: "Коли обчислив по IP".

У Threads жартують, що Трамп і Зеленський зібралися попліткувати.

Мем із соцмереж. Скріншот: Threads

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що Трамп знову заплутався, кого звинувачувати у війні в Україні.