Лукашенко здав назад: Зеленський зробив важливу заяву

За словами президента, ретранслятори не працюють вже кілька днів

Ретранслятори сигналів для російських "шахедів" на території Білорусі припинили роботу. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

Про це глава держави сказав під час спілкування з журналістами. Він зазначив, що військове обладнання росіян не працює вже дві доби.

За словами президента, станом на 22 червня, ретранслятори на території Білорусі, які використовувалися росіянами, більше не працюють. Водночас він зазначив, що наразі невідомо, чи були ці системи демонтовані.

"Чи демонтували їх, чи ні, я поки що не знаю. Але ми працюємо над цим, я дуже уважно слідкую і щодня отримую доповіді. Ретранслятори, які використовувалися для коригування ударів по Україні з території Білорусі, припинили роботу", — сказав Зеленський.

Ультиматум спрацював?

Як повідомляв "Телеграф", президент України Володимир Зеленський поставив ультиматум самопроголошеному президенту Білорусі Олександру Лукашенку. За його словами, Білорусь ризикує бути втягненою у війну.

"Я не ображаюся на слова Лукашенка, але вздовж прикордонних з Україною областей є техніка, яка коригує вогонь по українському населенню. Тижня вистачить на те, щоб її зняти, вимкнути? Інакше це зробимо ми", – сказав Зеленський.

Олександр Лукашенко та Володимир Путін

Водночас у своєму новому інтерв’ю Лукашенко несподівано змінив тон щодо України та навіть перепросив у Зеленського. За його словами, з боку Білорусі не буде жодних військових дій проти України.

"Якщо Володимир образився, я вибачаюсь за слова. Не треба було їх говорити, враховуючи те, що він таки воює. Він чудово розуміє, що з боку Білорусі, особливо з мого боку, на якісь військові дії чекати не варто", — сказав Лукашенко.

Він також наголосив, що Білорусь дуже вразлива у військовому плані, тому не хоче бути втягненою у війну. Адже Мінськ в "українських військових як на долоні".

Раніше "Телеграф" розповідав, що Білорусь погрожує Україні через автобус під Брянськом.