Трамп закликає діяти сміливіше. 7 сценаріїв, що може змінитись в тактиці України

Йдеться не тільки про удари по Криму

Президент США Дональд Трамп закликав президента України Володимира Зеленського діяти "сміливіше" у питанні Росії, аби пришвидшити переговорний процес, пише The Kyiv Independent. І тут виникає питання, що означає "діяти сміливіше" на практиці та які сценарії розвитку подій.

"Телеграф" звернувся до штучного інтелекту, аби отримати відповіді. ШІ назвав 7 ймовірних варіантів.

Що може змінитись після закликів Трампа

Сценарій №1. Агресивніша компанія проти нафтовиків — найреалістичніший варіант. За останні пів року Україна показала світу, що може регулярно та ефективно вражати:

нафтопереробні заводи;

нафтобази;

термінали зберігання палива;

об'єкти трубопровідної інфраструктури.

Вже зараз можна побачити, що удари по нафтовому сектору виявились найболючішими для Росії. Хоча раніше в США боялись, що така тактика вплине на ринок не на користь Вашингтона. Наразі Україна перейшла до більш масштабних кампаній та атакує заводи, логістичні шляхи, резервуари тощо. Тобто основний напрямок не на військових збитках, а на економічних.

Сценарій №2. Поглиблення атак на російський тил. Раніше удари України на 1-1,5 тисячі км були сенсацією, а зараз вони перетворюються на повсякденність. При цьому заклики США цілком можуть спонукати Київ до посилення атак на аеродроми, склади боєприпасів тощо. Тобто вражати ланцюжки виробництва, аби сипався фронт.

Сценарій №3. Військова інфраструктура — ціль №1. Україна розуміє, що російська армія потребує чималих масштабів забезпечення. І удари по цих структурах можуть вплинути на ситуацію на фронті, особливо якщо обирати найчутливіші елементи системи. Тобто фактично не знищувати більше солдатів, а ускладнювати Росії ведення війни.

Сценарій №4. Морська та портова інфраструктура. Прибутки Росії сильно залежать від морської інфраструктури, яка забезпечує експорт сировини. Тобто "діяти сміливіше" може розцінюватись, як заохочення до атак не тільки на порти, а й на об'єкти забезпечення флоту тощо.

Сценарій №5. Нові операції українських спецслужб. Україна вже не раз показувала, як робота спецслужб може призводити до ураження тих цілей, які вважали захищеними та недосяжними, до прикладу, операція "Павутина". ШІ вважає, що слова про "сміливіше" можуть посприяти появі нових сенсаційних атак, які не обмежаться фронтом.

Сценарій №6. Атаки на Москву. Їх тривалий час вважають малоймовірними, адже Україні стратегічно вигідніше бити по корисних цілях. Однак удар по столиці Росії може мати досить непоганий результат.

Прогноз ШІ

Сценарій №7. Публічні підбадьорення без конкретних дій. З 40-50% ймовірністю, на думку ШІ, адміністрація Трампа не буде публічно обмежувати дії України, але й нові документи підтримки у Білому домі не з'являться. Таким чином Вашингтон каже "не ми стурбовані", а "Україна сама має визначати спроби своєї оборони".

Прогноз ШІ

Раніше "Телеграф" розповідав, чим ризикує Україна у разі заморозки війни по лінії фронту.