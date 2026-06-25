Остается ли Зеленский президентом после войны: какие сценарии возможны и кандидаты на должность

Многое зависит не только от условий мирного соглашения

Одним из самых распространенных вопросов выборов в Украине является то, останется ли действующий президент Владимир Зеленский главой государства после завершения войны с Россией. "Телеграф" обратился к искусственному интеллекту (ИИ), чтобы получить ответ и прогнозы.

Заметим, что информацию анализировали три ИИ: Claude AI, Gemini и ChatGPT. Их прогнозы оказались достаточно неоднозначными, однако некоторая уверенность в них есть.

Буданов и Залужный конкуренты Зеленского?

По мнению Claude AI, сказать сейчас, будет ли Зеленским президентом после окончания войны невозможно. Ведь вопрос завершения войны в Украине по сути зашел в тупик: переговоры фактически на паузе, значительных успехов на фронте ни одна из сторон не имеет.

При этом не следует исключать, что Зеленский имеет стабильный рейтинг доверия. В 2022 году после вторжения он взлетел до рекордных 90%, а сейчас упал до 58-65%. Однако и это серьезный показатель. Впрочем, мнение украинцев относительно президентства Зеленского после войны разное: 28% поддерживают его кандидатуру, 30% видят целесообразным, если он полностью уйдет из политики.

Еще одним фактором является конкуренция. Сейчас на политической арене часто говорят об экс-главкоме Валерии Залужном или экс-главе ГУР Кирилле Буданове. Но не следует исключать, что во время смены власти в Украине может появиться более мощный кандидат, которого поддержат украинцы. В этом вопросе немалую роль сыграет и то, что общество хочет перемен, особенно если появится человек, который предложит их.

"Зеленский, скорее всего, останется у власти во время войны — он является единственным крупным гражданским политиком с достаточной поддержкой. Однако после войны его перспективы значительно хуже. Если завершение конфликта будут воспринимать как победу — военные лидеры вроде Залужного или Буданова имеют реальные шансы обойти его на выборах. Если же мир будет воспринят как компромисс или поражение — недовольство общества может направиться именно против действующего президента", — резюмирует ИИ.

Будет ли Зеленский президентом после окончания войны. Инфографика: "Телеграф"/ШИ

Зеленский может повторить политическую судьбу Черчилля

Как считает Gemini, будущее Зеленского как президента – один из самых сложных вопросов. Результат зависит от условий окончания войны, внутренних настроений в обществе и личной позиции самого президента.

ИИ говорит, что рейтинг Зеленского не так высок, как в 2022, но при отсутствии сильного кандидата — это даст свои плоды. То есть именно появление сильного конкурента на выборах может оказаться решающим. Однако не следует исключать, что именно условия окончания войны создадут основу для выборов: успех Зеленского за переговорным столом повысит шансы на победу в выборах, поражение полное или частичное — могут полностью разрушить это.

По мнению Gemini, для Зеленского есть несколько вариантов:

Добровольный выход из политики , ведь президент не раз говорил, что занимает должность, потому что так надо, но если народ захочет, чтобы он ушел, он уйдет.

, ведь президент не раз говорил, что занимает должность, потому что так надо, но если народ захочет, чтобы он ушел, он уйдет. Поражение на выборах . Как бы это ни звучало, но британский премьер Уинстон Черчилля яркий пример того, что иногда выиграть войну недостаточно. Ведь он выиграл Вторую мировую, но проиграл парламентские выборы в 1945 году, потому что люди стремились к экономическому восстановлению, а не военной риторике.

. Как бы это ни звучало, но британский премьер Уинстон Черчилля яркий пример того, что иногда выиграть войну недостаточно. Ведь он выиграл Вторую мировую, но проиграл парламентские выборы в 1945 году, потому что люди стремились к экономическому восстановлению, а не военной риторике. Победа. При условии, что окончание войны станет стратегическим успехом Украины, Зеленский может на этой волне выиграть выборы. Но здесь ключевым будут условия мира и наличие сильного конкурента.

"Автоматически "авторитарно" у власти Зеленский не останется — Украина доказала свой глубокий демократический иммунитет. Однако его шансы остаться в должности из-за демократических выборов будут зависеть исключительно от условий мира, которые получит Украина, и от того, будет ли у него личное желание продолжать этот изнурительный марафон в мирное время", — говорит ИИ.

Будет ли Зеленский президентом после окончания войны. Инфографика: "Телеграф"/ШИ

Действительно ли шансы Зеленского 50/50

ChatGPT в свою очередь говорит, что Зеленский действительно может остаться президентом, но это невозможно предусмотреть сейчас. ИИ выделяет основные факторы, которые повлияют на это:

результат войны — то, в каком положении Украина после окончания войны повлияет на отношение народа к Зеленскому;

— то, в каком положении Украина после окончания войны повлияет на отношение народа к Зеленскому; экономика — ее восстановление и улучшение станет едва ли не главной темой предвыборной кампании;

— ее восстановление и улучшение станет едва ли не главной темой предвыборной кампании; конкуренты — наличие сильного конкурента, который предложит народу больше Зеленского, повлияет на результат выборов.

"Если оценивать сугубо политически, то сегодня вероятность того, что Зеленский останется президентом после первых послевоенных выборов, выглядит примерно как 50/50 или чуть выше, но это уже экспертная оценка, а не установленный факт", — резюмирует ChatGPT.

Будет ли Зеленский президентом после окончания войны. Инфографика: "Телеграф"/ШИ

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