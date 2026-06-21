"Маленький ви****к": які жорстокі обзивання вигадав міністр США для Зеленського і чому - ЗМІ

У Міністерстві поки що не прокоментували інформацію

Міністр фінансів США Скотт Бессент виступав проти візиту президента Володимира Зеленського до Білого дому перед його відомою скандальною зустріччю з Дональдом Трампом та Джей Ді Венсом. Крім того, він нібито міг дозволяти собі різкі висловлювання та образливі вислови на адресу українського лідера.

Про це йдеться в матеріалі The Guardian, в якому опубліковано уривки з нової книги "Зміна режиму" (Regime Change) журналістів видання The New York Times Меггі Хаберман та Джонатана Свона.

Автори стверджують, що Бессент у неофіційних бесідах називав Зеленського "хитрим", використовував образливі епітети, а також порівнював українського лідера з "містером Біном під кайфом". У розмовах з колегами міністр фінансів нібито можу дозволяти собі називати українського президента "хитрим", "маленьким ви****ом", "дитиною з особливими потребами для європейців".

Скотт Бессент

За інформацією журналістів, Бессент нібито наполягав, щоб президент США Дональд Трамп і зовсім не дозволяв українському колегі переступати поріг Білого дому доти, доки Київ не підпише угоду про корисні копалини.

У підсумку зустріч лідерів відбулася 28 лютого 2025 року. Проте пройшла вже невдало, оскільки Трамп та віце-президент Джей Ді Венс розкритикували Володимира Зеленського за нібито невдячність за американську допомогу та за те, що він прийшов не в костюмі.

Наразі у Міністерстві фінансів США поки що не дали коментар із цього приводу на запит журналістів.

Що сталося на зустрічі

Президент України Володимир Зеленський посперечався з американським колегою Дональдом Трампом та представником його адміністрації Джей Ді Венсом під час зустрічі у Вашингтоні у лютому 2025 року. Перепалка почалася після слів Зеленського щодо гарантій безпеки. Але західні ЗМІ приходять до висновку, що скандал навмисне спровокував віце-президент США Джей Ді Венс.

Перепалка почалася після слів Зеленського щодо гарантій безпеки. Під час розмови політиків Венс почав хвалити Трампа за його добру роботу над наближенням світу в Україну, але Зеленський наполягав, що всі попередні угоди, підписані з главою Росії Володимиром Путіним, не дотримувалися.

"Україні потрібні гарантії безпеки. Без цього світ неможливий. Путін не дотримуватиметься угоди", — сказав президент України.

Це зачепило Трампа та Венса. Перший наполіг, що Путін не дотримався підписаних угод, тому що президентом США тоді був Джо Байден, якого він "не поважав".

"Мене Путін поважає. Він хоче миру", — запевнив Трамп.

Далі Трамп заявив, що Зеленський поводиться дуже неправильно, адже відкидати допомогу в освіті світу, коли Україну щодня атакують ракети та гинуть люди безглуздо. Венс додав, що Україна в поганому стані — чоловіків в армії майже немає, довкола одні руїни тощо.

"Ви не бачили цього на власні очі. Між нами океан. Приїжджайте в Україну і побачите", — відповів Зеленський.

Трамп наполіг, що Україна має дякувати США і за допомогу, і за освіту світу, не сперечаючись.

"Ми вам дали 350 млрд. Ви зараз перебуваєте у тяжкій ситуації. Ви не можете говорити "я не хочу зупинити війну"", — сказав Трамп.

Далі буквально шматок діалогу:

"Трамп: У вас немає карт на руках, ви повинні бути вдячні нам. Ви не можете нам говорити, я хочу те, я хочу це.

Зеленський: Я прийшов сюди не грати в карти.

Трамп: Якби у вас не було нашої зброї та техніки, ця війна закінчилася б за два тижні.

Зеленський: Я чув від Путіна про 3 дні, а тепер уже 2 тижні.

Потім Трамп у своїй соцмережі: "У нас сьогодні була дуже змістовна зустріч у Білому домі. Ми дізналися багато такого, що ніколи не можна було б зрозуміти без розмови під таким вогнем і тиском. Дивовижно, що виходить через емоції, і я виявив, що президент Зеленський не готовий до миру за участю Америки, тому що він відчуває, що наша участь дає йому велику перевагу в переговорах. Ми не хочемо переваги, ми хочемо миру".

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що на фото Зеленського та Трампа знайшли несподівану схожість.