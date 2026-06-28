Сюрприз із Дніпра: у Запоріжжі рідкісний улов здивував рибалок (відео)

На вудку попався рідкісний прохідний вид, який зазвичай не зустрічається у глибинних ділянках річки

У Запоріжжі на одній із прибережних ділянок рибалки виловили з Дніпра несподіваний улов — оселедець. Такий сюрприз викликав подив, оскільки для внутрішніх ділянок річки ця риба зустрічається вкрай рідко.

Відповідне відео було опубліковане в одному із місцевих пабліків міста. Автор ролика розповів, що йому вдалося виловити декілька риб.

Рибалка відпустив оселедець у річку, щоб він зростав далі. По кадрах можна побачити, що риба ще дуже дрібна.

У басейні Дніпра дійсно може зустрічатися чорноморсько-азовський прохідний оселедець — вид, який мешкає у Чорному та Азовському морях і заходить у великі річки для нересту, включаючи Дніпро, Дністер та Дон.

Але є й важливий нюанс — у верхніх та середніх ділянках Дніпра цей вид сьогодні вважається вкрай рідкісним. Ця риба фактично зникла зі звичних міграційних маршрутів через греблі каскаду ГЕС та зміни екосистеми.

Також варто додати, що чорноморсько-азовський оселедець – це прохідна риба. Вона живе у солоній воді, проте для розмноження їй обов’язково потрібна прісна проточна вода. Тому риба може заходити в гирло Дніпра і плисти вгору проти потоку.

Нагадаємо, раніше іхтіолог Юлія Куцоконь розповіла " Телеграфу ", що у водах Дніпра живуть тюльки та бички, що походять із солонуватих вод. Населення цих мігрантів досить численне, вони зустрічаються в районі Запоріжжя і навіть у Києві.