Укр

Сюрприз из Днепра: в Запорожье редкий улов удивил рыбаков (видео)

Автор
Анастасия Мокрик
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Автор
Мужчина рассказал об уникальном улове
Мужчина рассказал об уникальном улове. Фото Коллаж "Телеграфа"

На удочку попался редкий проходной вид, который обычно не встречается в глубинных участках реки

В Запорожье на одном из прибрежных участков рыбаки выловили из Днепра неожиданный улов — сельдь. Такой сюрприз вызвал настоящее удивление, поскольку для внутренних участков реки эта рыба встречается крайне редко.

Соответствующее видео было опубликовано в одном из местных пабликов города. Автор ролика рассказал, что ему удалось выловить несколько таких рыб.

Рыбак отпустил сельдь в реку, чтобы она росла дальше. По кадрам можно заметить, что рыба еще совсем мелкая.

В бассейне Днепра действительно может встречаться черноморско-азовская проходная сельдь — вид, который обитает в Чёрном и Азовском морях и заходит в крупные реки для нереста, включая Днепр, Днестр и Дон.

Но есть и важный нюанс — в верхних и средних участках Днепра этот вид сегодня считается крайне редким. Эта рыба фактически изчезла из привычных миграционных маршрутов из-за плотин каскада ГЭС и изменения экосистемы.

Также стоит добавить, что черноморско-азовская сельдь — это проходная рыба. Она живет в соленой воде, однако для размножения ей обязательно нужна пресная проточная вода. Потому рыба может заходить в устье Днепра и плыть вверх по течению против потока.

Напомним, ранее ихтиолог Юлия Куцоконь рассказала "Телеграфу", что в водах Днепра живут тюлька и бычки, происходящие из солоноватых вод. Популяция этих мигрантов достаточно многочисленна, они встречаются в районе Запорожья и даже в Киеве.

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#Рыба #Днепр #Река #Рыбалка #Улов #Сельдь