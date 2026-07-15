У НАЗК не знають що робити з топ-чиновником, фірма якого заробляє на держустановах, на які він має вплив

Редакція двічі зверталася до НАЗК із проханням оцінити ситуацію навколо очільника Держпродспоживслужби Сергія Ткачука

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У НАЗК відсутній аналіз ситуації, щодо випадку, коли керівник центрального органу виконавчої влади одночасно є співвласником приватного підприємства, яке надає платні послуги комунальним установам, діяльність яких може перебувати у сфері контрольних повноважень очолюваного ним органу.

Такий висновок можна зробити із відповіді на запит "Телеграфу", надісланий з метою дізнатися позицію НАЗК щодо ситуації з очільником Держпродспоживслужби Сергієм Ткачуком.

Нагадаємо, у недавній публікації ми висвітлили ситуацію, коли тисячі бюджетних установ по всій країні перераховують кошти приватній юридичній фірмі "ЮКК "ПАРТНЕРИ-2014", за консалтингові послуги. Співвласником цієї фірми є Сергій Ткачук, голова Держпродспоживслужби. За законом, фірма має право перевіряти й штрафувати будь-який подібний бюджетний заклад.

У своїй декларації за 2025 рік він вказав дивіденди, отримані від "ЮКК "ПАРТНЕРИ-2014" у розмірі 800 тисяч гривень. Тобто, фактично виходить, що ці гроші через його фірму йому надійшли від установ, на які його відомство має вплив.

У запиті редакція попросила НАЗК надати висновки проведеного НАЗК аналізу подібної ситуації, але в агентстві повідомили, що у них "відсутні документи, які відповідають наведеним означенням".

Зауважимо, що це був вже другий запит редакції до НАЗК щодо згаданої ситуації з Сергієм Ткачуком. На перший в агентстві відмовилися відповідати, зіславшись на те, що запитувана інформація не відповідає критеріям "відображеності" та "задокументованості", а отже не підпадає під ознаки публічної. Усе що вдалося дізнатися з першої відповіді, що агентство на момент запиту не проводило перевірки способу життя Сергія Ткачука.

Тож вдруге ми навмисне переформулювали свій запит, у який включили прохання про надання офіційних коментарів від керівництва НАЗК. Редакція, зокрема, просила прокоментувати, чи не планує НАЗК провести перевірку способу життя голови Держпродспоживслужи та чи не вбачає у ситуації ознаки конфлікту інтересів.

Але в агентстві, схоже, вирішили "включити бюрократів", і трактувати звичайне журналістське прохання про коментарі також як запит на публічну інформацію.

"Ваш лист не відповідає вищезазначеним нормам законодавства, інформація/документи, яка/які б відповідала/відповідали означенням, наведеним у запиті, зокрема "чи вважає ….", "чи планує ….." тощо у Національному агентстві не створювались/відсутній обов’язок створювати та не отримувались в процесі виконання основних повноважень, а тому дія Закону (в тому числі положення щодо строку розгляду) на нього не поширюється", — йдеться у відповіді.

Водночас у НАЗК пообіцяли, що "відповідь на інші порушені вами питання буде надано у терміни, визначені законодавством". Тож редакція не полишає надії, що в агентстві все ж прокоментують цю дуже неоднозначну історію. Не перемикайтеся.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав про те, що знайшли слідчі у посадовців "Київзеленбуду" — мільйони на парках і "забутий" маєток.