В НАПК не знают, что делать с топ-чиновником, фирма которого зарабатывает на госучреждениях, на которые он имеет влияние

Редакция дважды обращалась в НАПК с просьбой оценить ситуацию вокруг главы Госпродпотребслужбы Сергея Ткачука

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В НАПК отсутствует анализ ситуации в случае, когда руководитель центрального органа исполнительной власти одновременно является совладельцем частного предприятия, оказывающего платные услуги коммунальным учреждениям, деятельность которых может находиться в сфере контрольных полномочий возглавляемого им органа.

Такой вывод можно сделать из ответа на запрос "Телеграфа", направленный с целью узнать позицию НАПК относительно ситуации с главой Госпродпотребслужбы Сергеем Ткачуком.

Напомним, в недавней публикации мы осветили ситуацию, когда тысячи бюджетных учреждений по всей стране перечисляют средства частной юридической фирме " ЮКК "ПАРТНЕРЫ-2014", за консалтинговые услуги. Совладельцем этой фирмы является Сергей Ткачук, председатель Госпродпотребслужбы. По закону, фирма имеет право проверять".

В своей декларации за 2025 год он указал дивиденды, полученные от "ЮКК "ПАРТНЕРЫ-2014" в размере 800 тысяч гривен. То есть фактически получается, что эти деньги через его фирму ему поступили от учреждений, на которые его ведомство оказывает влияние.

В запросе редакция попросила НАПК предоставить выводы проведенного НАПК анализа подобной ситуации, но в агентстве сообщили, что у них " отсутствуют документы, соответствующие приведенным определениям".

Заметим, что это был уже второй запрос редакции в НАПК относительно ситуации с Сергеем Ткачуком. На первый в агентстве отказались отвечать, сославшись на то, что запрашиваемая информация не отвечает критериям "отраженности" и "задокументированности", а следовательно, не подпадает под признаки публичной. Все, что удалось узнать из первого ответа, что агентство на момент запроса не проводило проверки образа жизни Сергея Ткачука.

Во второй раз мы умышленно переформулировали свой запрос, в который включили просьбу о предоставлении официальных комментариев от руководства НАПК. Редакция, в частности, просила прокомментировать, не планирует ли НАПК провести проверку образа жизни главы Госпродпотребслужбы и не видит ли в ситуации признак конфликта интересов.

Но в агентстве, похоже, решили "включить бюрократов" и трактовать обычную журналистскую просьбу о комментариях также как запрос на публичную информацию.

"Ваше письмо не соответствует вышеуказанным нормам законодательства, информация/документы, которая/соответствовала/соответствовала определениям, приведенным в запросе, в частности "считает ли….", "планирует ли….." и т.п. в Национальном агентстве не создавались/отсутствует обязанность создавать и не получались в процессе выполнения основных полномочий, а потому действие Закона (в том числе положения о сроке рассмотрения) на него не распространяется", — говорится в ответе.

В то же время в НАПК пообещали, что "ответ на другие поднятые вами вопросы будет предоставлен в сроки, определенные законодательством". Так что редакция не оставляет надежды, что в агентстве все же прокомментируют эту очень неоднозначную историю. Не переключайтесь.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал о том, что нашли следователи у чиновников "Киевзеленстроя" — миллионы на парках и "забытое" имение.