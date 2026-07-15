"Приховуємо обличчя. Показуємо результати": як потрапити до елітного спецпідрозділу СБУ "Альфа"

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Служба безпеки України випустила новий динамічний рекрутинговий ролик Центру спеціальних операцій "А", більш відомого як спецпідрозділ "Альфа". вмотивованих українців закликають не просто спостерігати за перемогами у новинах, а ставати їхніми безпосередніми авторами.

У СБУ наголошують, що за кожною успішною та унікальною спецоперацією проти ворога стоять професіонали, які з міркувань безпеки змушені залишатися в тіні. Проте саме їхня титанічна праця створює інфоприводи, які потім обговорює не лише вся Україна, а й увесь світ.

"Альфа" СБУ. Приховуємо обличчя. Показуємо результати", — саме під таким гаслом проходить нова хвиля рекрутингу.

Якщо ви готові конвертувати свій потенціал у реальні та відчутні втрати для ворога й хочете робити це у складі одного з найелітніших підрозділів країни — це ваш шанс приєднатися до легендарної команди.

Як долучитися до спецпідрозділу?

Для того, щоб дізнатися більше про вимоги до кандидатів, умови служби та обрати напрям, у якому ви будете найбільш ефективними, створено прості канали комунікації: