Центр спецоперацій "Альфа" СБУ відзначає 32 річницю з дня створення підрозділу

23 червня Центр спеціальних операцій "Альфа" Служби безпеки України відзначає 32 річницю з дня створення. ЦСО "Альфа" СБУ є одним із найрезультативніших підрозділів Сил оборони України та стабільно входить до топ-3 лідерів рейтингу зі знищення живої сили ворога та російської техніки за допомогою БПЛА, а останні три місяці – очолює цей рейтинг.

Як зазначив т.в.о. Голови СБУ генерал-майор Євгеній Хмара, бійці Центру спецоперацій завдають противнику відчутних втрат як безпосередньо на лінії бойового зіткнення, так і в глибокому тилу противника. "У росіян регулярно палає "бавовна", а на лінії бойового зіткнення – невпинно зменшується кількість живих окупантів і щоденно горить їхня уражена техніка. На рахунку підрозділу до 20% всіх втрат ворожої піхоти", – підкреслив очільник Служби.

Євгеній Хмара

Спецпризначенці Центру виконують бойові завдання на найскладніших напрямках та на всіх рівнях – тактичному, оперативному і стратегічному. Серед техніки рашистів, яку уразили бійці ЦСО "А" СБУ (від початку повномасштабного вторгнення, станом на червень 2026 року):

1896 танків;

3458 ББМ;

344 РСЗВ;

3952 артилерійські системи;

649 систем ППО;

540 систем РЕБ/РЕР;

23517 БпЛА/НРК.

Крім цього, військовослужбовці "Альфи" СБУ завдають систематичних діпстрайків по російському тилу та уражають цілі за тисячі кілометрів від кордонів України.

Так, нещодавно воїни Центру спецоперацій разом із іншими Силами оборони завдали успішного удару по Московському нафтопереробному заводу. Це підприємство забезпечує значну частину ринку пального російської столиці, постачає ключові обсяги бензину та понад 50% дизельного палива для регіону, а також пальне для московських аеропортів.

ЦСО "Альфа"

Крім цього, "Альфа" уразила інших низку стратегічних об’єктів ворога. Зокрема, нафтогазовий термінал "Таманьнафтогаз" у Краснодарському краї РФ, газовий термінал у порту "Темрюк", інфраструктуру нафтового термінала порту "Усть-Луга" в Ленінградській області РФ, НПЗ "Лукойл-Пермнафтооргсинтез" за 1500 км від лінії зіткнення та інші важливі підприємства агресора.

Також оператори ЦСО керували дронами під час легендарної спецоперації "Павутина". У результаті уражено 41 літак, серед яких – Ту-95, Ту-22М3, Ту-160 та А-50. Сума завданих збитків перевищує 7 млрд доларів.

За внесок у боротьбу з агресором під час повномасштабного вторгнення 25 воїнів ЦСО нагороджені званнями Герой України, ще понад 1000 бійців – удостоєні іншими державними нагородами.

ЦСО "Альфа" СБУ продовжує виконувати бойові завдання в режимі 24/7 та готувати нові спецоперації проти ворога. Підрозділ також посилює свої спроможності й проводить набір рекрутів, зокрема серед цивільних кандидатів, які після відбору та професійної підготовки зможуть долучитися до команди спецпризначенців. Подати анкету можна на сайті alfa.ssu.gov.ua