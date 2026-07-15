"Скрываем лицо. Показываем результаты": как попасть в элитное спецподразделение СБУ "Альфа"

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Служба безопасности Украины выпустила новый динамичный рекрутинговый ролик Центра специальных операций "А", более известного как спецподразделение "Альфа". Мотивированных украинцев призывают не просто наблюдать за победами в новостях, а становиться их непосредственными авторами.

В СБУ подчеркивают, что за каждой успешной и уникальной спецоперацией против врага стоят профессионалы, которые из соображений безопасности вынуждены оставаться в тени. Однако именно их титанический труд создает инфоповоды, которые потом обсуждается не только всей Украиной, но и всем миром.

"Альфа" СБУ. Скрываем лицо. Показываем результаты", — именно под таким лозунгом проходит новая волна рекрутинга.

Если вы готовы конвертировать свой потенциал в реальные и ощутимые потери для врага и хотите делать это в составе одного из самых элитных подразделений страны, это ваш шанс присоединиться к легендарной команде.

Как присоединиться к спецподразделению?

Для того, чтобы узнать больше о требованиях к кандидатам, условиях службы и выбрать направление, в котором вы будете наиболее эффективными, созданы простые каналы коммуникации: