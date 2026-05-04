"Альфа" СБУ продовжує набір операторів груп ближнього контакту

Дмитро Романов
Новина оновлена 04 травня 2026, 13:16

Оператори груп ближнього контакту (ГБК) — спецпризначенці найвищого рівня, які формують кістяк "Альфи". Це про точність, швидкі рішення і повний контроль ситуації в будь-яких умовах.

"Ми шукаємо тих, хто готовий стати частиною нашої команди. Не шукаємо ідеальних, шукаємо своїх: тих, хто діє, бере відповідальність і проявляє ініціативу. Ключова вимога — твій характер. Все інше забезпечимо ми", — запевняють в пресслужбі СБУ.

Задачі на цій посаді:

  • виконання бойових завдань і спеціальних операцій;
  • участь у зборі розвідувальної інформації;
  • підготовка та планування дій у складі малих груп;
  • постійні тренування та підвищення рівня тактичних навичок.

Вимоги:

  • ⁠придатність до військової служби;
  • ⁠високий рівень фізичної підготовки та витривалості;
  • вміння працювати в команді й приймати швидкі рішення;
  • ⁠дисципліна, відповідальність і холодна голова;
  • готовність пройти інтенсивне спеціальне навчання.

СБУ пропонує:

  • службу за контрактом або мобілізацію;
  • якісну підготовку, сучасні технології та найкраще спорядження;
  • підтримку командирів і побратимів із реальним бойовим досвідом.

Заповнюй анкету або дізнавайся більше за номером 4444 (дзвінки безкоштовні) та на сайті.

"З тебе — характер. З нас — усе інше!" — підкреслюють в Службі безпеки України.

