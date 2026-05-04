"Альфа" СБУ продовжує набір операторів груп ближнього контакту
Оператори груп ближнього контакту (ГБК) — спецпризначенці найвищого рівня, які формують кістяк "Альфи". Це про точність, швидкі рішення і повний контроль ситуації в будь-яких умовах.
"Ми шукаємо тих, хто готовий стати частиною нашої команди. Не шукаємо ідеальних, шукаємо своїх: тих, хто діє, бере відповідальність і проявляє ініціативу. Ключова вимога — твій характер. Все інше забезпечимо ми", — запевняють в пресслужбі СБУ.
Задачі на цій посаді:
- виконання бойових завдань і спеціальних операцій;
- участь у зборі розвідувальної інформації;
- підготовка та планування дій у складі малих груп;
- постійні тренування та підвищення рівня тактичних навичок.
Вимоги:
- придатність до військової служби;
- високий рівень фізичної підготовки та витривалості;
- вміння працювати в команді й приймати швидкі рішення;
- дисципліна, відповідальність і холодна голова;
- готовність пройти інтенсивне спеціальне навчання.
СБУ пропонує:
- службу за контрактом або мобілізацію;
- якісну підготовку, сучасні технології та найкраще спорядження;
- підтримку командирів і побратимів із реальним бойовим досвідом.
Заповнюй анкету або дізнавайся більше за номером 4444 (дзвінки безкоштовні) та на сайті.
"З тебе — характер. З нас — усе інше!" — підкреслюють в Службі безпеки України.