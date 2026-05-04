"Альфа" СБУ продовжує набір операторів груп ближнього контакту

Оператори груп ближнього контакту (ГБК) — спецпризначенці найвищого рівня, які формують кістяк "Альфи". Це про точність, швидкі рішення і повний контроль ситуації в будь-яких умовах.

"Ми шукаємо тих, хто готовий стати частиною нашої команди. Не шукаємо ідеальних, шукаємо своїх: тих, хто діє, бере відповідальність і проявляє ініціативу. Ключова вимога — твій характер. Все інше забезпечимо ми", — запевняють в пресслужбі СБУ.

Задачі на цій посаді:

виконання бойових завдань і спеціальних операцій;

участь у зборі розвідувальної інформації;

підготовка та планування дій у складі малих груп;

постійні тренування та підвищення рівня тактичних навичок.

Вимоги:

⁠придатність до військової служби;

⁠високий рівень фізичної підготовки та витривалості;

вміння працювати в команді й приймати швидкі рішення;

⁠дисципліна, відповідальність і холодна голова;

готовність пройти інтенсивне спеціальне навчання.

СБУ пропонує:

службу за контрактом або мобілізацію;

якісну підготовку, сучасні технології та найкраще спорядження;

підтримку командирів і побратимів із реальним бойовим досвідом.

Заповнюй анкету або дізнавайся більше за номером 4444 (дзвінки безкоштовні) та на сайті.

"З тебе — характер. З нас — усе інше!" — підкреслюють в Службі безпеки України.