Росія знову скинула авіабомби на Суми. Розтрощено центр міста, пошкоджено Алею Слави (фото)

На щастя, обійшлося без жертв

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Після третьої години ночі у п'ятницю, 17 липня, росіяни знову атакували керованими авіабомбами місто Суми. Удар було завдано по центру міста, пошкоджено будівлі, постраждала Алея Слави.

Як повідомив глава Сумської ОВА Олег Григоров, попередньо, зафіксовано п’ять ударів КАБ. Це сталося менш як за шість годин після попереднього удару КАБами по околиці Сум з влучанням у приватному секторі.

О третій ночі ворожі авіабомби влучили по цивільній інфраструктурі в кількох частинах міста, зокрема два удари – в центрі. Пошкоджено нежитлову багатоповерхову будівлю. У будівлях навколо вибиті сотні вікон.

Пошкоджена будівля. Фото: Кордон.Медіа

Зруйновано частину даху. Фото: Кордон.Медіа

Постраждали кав'ярні. Фото: Кордон.Медіа

Затишний центр СУМ потрапив під обстріл. Фото: Кордон.Медіа

Наслідки атаки. Фото: Кордон.Медіа

Люди оперативно взялися за прибирання. Фото: Кордон.Медіа

Місцеве видання "Кордон.Медіа" показало наслідки влучання КАБів у центральній частині Сум. Пошкоджені адміністративні будівлі, кавʼярні та магазини, також бібліотека, музична школа, банк, офісні та інші приміщення. Поранених чи загиблих немає.

Знаменита сумська вишиванка всипана битим склом. Фото: Кордон.Медіа

Одна з пошкоджених будівель. Фото: Кордон.Медіа

Одне з постраждалих кафе. Фото: Суспільне

У бібіліотеці вибито вікна. Фото: Суспільне

Пошкоджене кафе. Фото: Суспільне

Центр Сум постраждав від КАБів. Фото: Суспільне

Також відомо про удари авіабомб у парковій зоні неподалік. Вибуховою хвилею також пошкоджені куби з фотографіями загиблих воїнів на Алеї Слави в центрі Сум.

Вибухова хвиля пошкодила фото загиблих героїв. Фото: Кордон.Медіа

Наслідки ударів. Фото: Кордон.Медіа

Один з пошкоджених кубів. Фото: Кордон.Медіа

Банери з фото відірвало від металевої конструкції. Фото: Кордон.Медіа

Як повідомляв "Телеграф", від російського удару авіабомбою по Сумах пізно ввечері 3 липня, загинуло троє людей, серед яких — дитина. Ще 27 людей постраждали.