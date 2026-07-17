Росія знову скинула авіабомби на Суми. Розтрощено центр міста, пошкоджено Алею Слави (фото)
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На щастя, обійшлося без жертв
Після третьої години ночі у п'ятницю, 17 липня, росіяни знову атакували керованими авіабомбами місто Суми. Удар було завдано по центру міста, пошкоджено будівлі, постраждала Алея Слави.
Як повідомив глава Сумської ОВА Олег Григоров, попередньо, зафіксовано п’ять ударів КАБ. Це сталося менш як за шість годин після попереднього удару КАБами по околиці Сум з влучанням у приватному секторі.
О третій ночі ворожі авіабомби влучили по цивільній інфраструктурі в кількох частинах міста, зокрема два удари – в центрі. Пошкоджено нежитлову багатоповерхову будівлю. У будівлях навколо вибиті сотні вікон.
Місцеве видання "Кордон.Медіа" показало наслідки влучання КАБів у центральній частині Сум. Пошкоджені адміністративні будівлі, кавʼярні та магазини, також бібліотека, музична школа, банк, офісні та інші приміщення. Поранених чи загиблих немає.
Також відомо про удари авіабомб у парковій зоні неподалік. Вибуховою хвилею також пошкоджені куби з фотографіями загиблих воїнів на Алеї Слави в центрі Сум.
Як повідомляв "Телеграф", від російського удару авіабомбою по Сумах пізно ввечері 3 липня, загинуло троє людей, серед яких — дитина. Ще 27 людей постраждали.