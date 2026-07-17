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Росія знову скинула авіабомби на Суми. Розтрощено центр міста, пошкоджено Алею Слави (фото)

Автор
Олена Руденко
Дата публікації
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Наслідки авіаудару по обласному центру Новина оновлена 17 липня 2026, 07:05
Наслідки авіаудару по обласному центру. Фото Колаж "Телеграфа"/Кордон.Медіа

На щастя, обійшлося без жертв

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Після третьої години ночі у п'ятницю, 17 липня, росіяни знову атакували керованими авіабомбами місто Суми. Удар було завдано по центру міста, пошкоджено будівлі, постраждала Алея Слави.

Як повідомив глава Сумської ОВА Олег Григоров, попередньо, зафіксовано п’ять ударів КАБ. Це сталося менш як за шість годин після попереднього удару КАБами по околиці Сум з влучанням у приватному секторі.

О третій ночі ворожі авіабомби влучили по цивільній інфраструктурі в кількох частинах міста, зокрема два удари – в центрі. Пошкоджено нежитлову багатоповерхову будівлю. У будівлях навколо вибиті сотні вікон.

Росія скинула 5 КАБ на Суми 17.07.2026, наслідки
Пошкоджена будівля. Фото: Кордон.Медіа
Росія скинула 5 КАБ на Суми 17.07.2026, наслідки
Зруйновано частину даху. Фото: Кордон.Медіа
Росія скинула 5 КАБ на Суми 17.07.2026, наслідки
Постраждали кав'ярні. Фото: Кордон.Медіа
Росія скинула 5 КАБ на Суми 17.07.2026, наслідки
Затишний центр СУМ потрапив під обстріл. Фото: Кордон.Медіа
Росія скинула 5 КАБ на Суми 17.07.2026, наслідки
Наслідки атаки. Фото: Кордон.Медіа
Росія скинула 5 КАБ на Суми 17.07.2026, наслідки
Люди оперативно взялися за прибирання. Фото: Кордон.Медіа

Місцеве видання "Кордон.Медіа" показало наслідки влучання КАБів у центральній частині Сум. Пошкоджені адміністративні будівлі, кавʼярні та магазини, також бібліотека, музична школа, банк, офісні та інші приміщення. Поранених чи загиблих немає.

Росія скинула 5 КАБ на Суми 17.07.2026, наслідки
Знаменита сумська вишиванка всипана битим склом. Фото: Кордон.Медіа
Росія скинула 5 КАБ на Суми 17.07.2026, наслідки
Одна з пошкоджених будівель. Фото: Кордон.Медіа
Росія скинула 5 КАБ на Суми 17.07.2026, наслідки
Одне з постраждалих кафе. Фото: Суспільне
Росія скинула 5 КАБ на Суми 17.07.2026, наслідки
У бібіліотеці вибито вікна. Фото: Суспільне
Росія скинула 5 КАБ на Суми 17.07.2026, наслідки
Пошкоджене кафе. Фото: Суспільне
Росія скинула 5 КАБ на Суми 17.07.2026, наслідки
Центр Сум постраждав від КАБів. Фото: Суспільне

Також відомо про удари авіабомб у парковій зоні неподалік. Вибуховою хвилею також пошкоджені куби з фотографіями загиблих воїнів на Алеї Слави в центрі Сум.

Росія скинула 5 КАБ на Суми 17.07.2026, пошкоджено фото героїв на Алеї Слави
Вибухова хвиля пошкодила фото загиблих героїв. Фото: Кордон.Медіа
Росія скинула 5 КАБ на Суми 17.07.2026, пошкоджено фото героїв на Алеї Слави
Наслідки ударів. Фото: Кордон.Медіа
Росія скинула 5 КАБ на Суми 17.07.2026, пошкоджено фото героїв на Алеї Слави
Один з пошкоджених кубів. Фото: Кордон.Медіа
Росія скинула 5 КАБ на Суми 17.07.2026, пошкоджено фото героїв на Алеї Слави
Банери з фото відірвало від металевої конструкції. Фото: Кордон.Медіа

Як повідомляв "Телеграф", від російського удару авіабомбою по Сумах пізно ввечері 3 липня, загинуло троє людей, серед яких — дитина. Ще 27 людей постраждали.

Теги:
#Суми #Атака #КАБ