Укр

Россия снова сбросила авиабомбы на Сумы. Разбит центр города, повреждена Аллея Славы (фото)

Автор
Елена Руденко
Дата публикации
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Последствия авиаудара по областному центру Новость обновлена 17 июля 2026, 07:05
Последствия авиаудара по областному центру. Фото Коллаж "Телеграфа"/Кордон.Медіа

К счастью, обошлось без жертв

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После трех часов ночи в пятницу, 17 июля, россияне снова атаковали управляемыми авиабомбами город Сумы. Удар был нанесен по центру города, повреждены здания, пострадала Аллея Славы.

Как сообщил глава Сумской ОВА Олег Григоров, предварительно зафиксировано пять ударов КАБ. Это произошло менее чем через шесть часов после предыдущего удара КАБами по окраине Сум с попаданием в частный сектор.

В три ночи вражеские авиабомбы попали по гражданской инфраструктуре в нескольких частях города, в том числе два удара – в центре. Повреждено нежилое многоэтажное здание. В постройках вокруг выбиты сотни окон.

Россия сбросила 5 КАБ на Сумы 17.07.2026, последствия
Поврежденное здание. Фото: Кордон.Медіа
Россия сбросила 5 КАБ на Сумы 17.07.2026, последствия
Разрушена часть крыши. Фото: Кордон.Медіа
Россия сбросила 5 КАБ на Сумы 17.07.2026, последствия
Пострадали кафе. Фото: Кордон.Медіа
Россия сбросила 5 КАБ на Сумы 17.07.2026, последствия
Уютный центр СУМ попал под обстрел. Фото: Кордон.Медіа
Россия сбросила 5 КАБ на Сумы 17.07.2026, последствия
Последствия атаки. Фото: Кордон.Медіа
Россия сбросила 5 КАБ на Сумы 17.07.2026, последствия
Люди оперативно взялись за уборку. Фото: Кордон.Медіа

Местное издание "Кордон.Медіа" показало последствия попадания КАБов в центральной части Сум. Повреждены административные здания, кафе и магазины, библиотека, музыкальная школа, банк, офисные и другие помещения. Раненых или погибших нет.

Россия сбросила 5 КАБ на Сумы 17.07.2026, последствия
Знаменитая сумская вышиванка усыпана битым стеклом. Фото: Кордон.Медіа
Россия сбросила 5 КАБ на Сумы 17.07.2026, последствия
Одна из поврежденных построек. Фото: Кордон.Медіа
Россия сбросила 5 КАБ на Сумы 17.07.2026, последствия
Одно из пострадавших кафе. Фото: Суспільне
Россия сбросила 5 КАБ на Сумы 17.07.2026, последствия
В библиотеке выбиты окна. Фото: Суспільне
Россия сбросила 5 КАБ на Сумы 17.07.2026, последствия
Поврежденное кафе. Фото: Суспільне
Россия сбросила 5 КАБ на Сумы 17.07.2026, последствия
Центр Сум пострадал от КАБов. Фото: Суспільне

Также известно об ударах авиабомб в парковой зоне неподалеку. Взрывной волной также были повреждены кубы с фотографиями погибших воинов на Аллее Славы в центре Сум.

Россия сбросила 5 КАБ на Сумы 17.07.2026, повреждены фото героев на Аллее Славы
Взрывная волна повредила фото погибших героев. Фото: Кордон.Медіа
Россия сбросила 5 КАБ на Сумы 17.07.2026, повреждены фото героев на Аллее Славы
Последствия ушибов. Фото: Кордон.Медіа
Россия сбросила 5 КАБ на Сумы 17.07.2026, повреждены фото героев на Аллее Славы
Один из поврежденных кубов. Фото: Кордон.Медіа
Россия сбросила 5 КАБ на Сумы 17.07.2026, повреждены фото героев на Аллее Славы
Баннеры с фото оторвало от металлической конструкции. Фото: Кордон.Медіа

Как сообщал "Телеграф", от российского удара авиабомбой по Сумам поздно вечером 3 июля, погибли три человека, среди которых — ребенок. Еще 27 человек пострадали.

Теги:
#Сумы #Атака #КАБ