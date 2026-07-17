Россия снова сбросила авиабомбы на Сумы. Разбит центр города, повреждена Аллея Славы (фото)

К счастью, обошлось без жертв

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После трех часов ночи в пятницу, 17 июля, россияне снова атаковали управляемыми авиабомбами город Сумы. Удар был нанесен по центру города, повреждены здания, пострадала Аллея Славы.

Как сообщил глава Сумской ОВА Олег Григоров, предварительно зафиксировано пять ударов КАБ. Это произошло менее чем через шесть часов после предыдущего удара КАБами по окраине Сум с попаданием в частный сектор.

В три ночи вражеские авиабомбы попали по гражданской инфраструктуре в нескольких частях города, в том числе два удара – в центре. Повреждено нежилое многоэтажное здание. В постройках вокруг выбиты сотни окон.

Поврежденное здание. Фото: Кордон.Медіа

Разрушена часть крыши. Фото: Кордон.Медіа

Пострадали кафе. Фото: Кордон.Медіа

Уютный центр СУМ попал под обстрел. Фото: Кордон.Медіа

Последствия атаки. Фото: Кордон.Медіа

Люди оперативно взялись за уборку. Фото: Кордон.Медіа

Местное издание "Кордон.Медіа" показало последствия попадания КАБов в центральной части Сум. Повреждены административные здания, кафе и магазины, библиотека, музыкальная школа, банк, офисные и другие помещения. Раненых или погибших нет.

Знаменитая сумская вышиванка усыпана битым стеклом. Фото: Кордон.Медіа

Одна из поврежденных построек. Фото: Кордон.Медіа

Одно из пострадавших кафе. Фото: Суспільне

В библиотеке выбиты окна. Фото: Суспільне

Поврежденное кафе. Фото: Суспільне

Центр Сум пострадал от КАБов. Фото: Суспільне

Также известно об ударах авиабомб в парковой зоне неподалеку. Взрывной волной также были повреждены кубы с фотографиями погибших воинов на Аллее Славы в центре Сум.

Взрывная волна повредила фото погибших героев. Фото: Кордон.Медіа

Последствия ушибов. Фото: Кордон.Медіа

Один из поврежденных кубов. Фото: Кордон.Медіа

Баннеры с фото оторвало от металлической конструкции. Фото: Кордон.Медіа

Как сообщал "Телеграф", от российского удара авиабомбой по Сумам поздно вечером 3 июля, погибли три человека, среди которых — ребенок. Еще 27 человек пострадали.