Одесу атакували "Бандеролі": де чули вибухи та що відомо про атаку

Під час атаки повітряна ціль змінювала курс, намагаючись обійти українську ППО

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Зранку 16 липня Росія атакувала Одещину. Росіяни запустили по Одесі та області баражуючий боєприпас "Бандероль". Повідомляється про вибух та роботу сил протиповітряної оборони після першого повідомлення про дрон.

Інший з дронів бачили також в напрямку Затоки, Лиманки, Таїрове. Вочевидь, "Бандероль" змінював курс, намагаючись обійти ППО. Повідомляють також, що він летів вкрай низько — на висоті приблизно 100 метрів. Повітряні сили повідомили також про активність ворожої тактичної авіації на півдні, тож тривога триває.

Саме маневровість одночасно зі швидкістю є головними ускладненнями для збиття "Бандеролей". Цим вони відрізняються від звичайних дронів шахедів.

"Бандероль" — це російський баражуючий боєприпас, що по суті є сумішшю далекобійного дрона та ракети. Має реактивний двигун. "Бандероль" летить зі швидкістю 400-500 км/ годину, може нести бойову частину вагою понад 100 кг та здатний долати відстань до 500 км.

Ракета може запускатися:

з повітряних носіїв,

з РСЗВ "Торнадо"

гелікоптерів МІ-8.

"Зазвичай ракета летить на висоті 400–2000 метрів, але перед ударом опускається до 200 метрів. Ракета здатна досить активно маневрувати під час польоту. Наприклад, щоб розвернутися назад, їй потрібна відстань усього 2,5 км", — характеризував ракету-дрон радник міністра оборони України Сергій Бескрестнов (Флеш).

Раніше "Телеграф" розповідав, що й зранку 15 липня Росія атакувала Одесу. Атака була нетиповою — ракети намотували круги над морем.