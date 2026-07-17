Дістали за 600 км. У Росії знищено важливий військовий літак (фото)

Україна знову здійснила "дальнобійні санкції" проти Росії

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Служба безпеки України провела успішну операцію, внаслідок якої було знищено російського стратегічного бомбардувальника Ту-95 на аеродромі в Енгельсі.

Про це 17 липня у своєму Telegram-каналі повідомляє президент України Володимир Зеленський. За його словами, цей літак противник використав для запуску ракет по території нашої країни.

"Вдячний нашим воїнам за влучність. Знов були успішні далекобійні санкції проти Росії за цю війну. Зокрема, силами СБУ був знищений військовий літак Ту-95 в Енгельсі, який використовувався для російських ракетних ударів по нашій країні. Відстань від нашого державного кордону – близько 800 кілометрів. Справедливо й активно захищаємося", — йдеться у повідомленні.

Крім того, він повідомляє про удари по об’єктах російської нафтової галузі та за певними цілями на тимчасово окупованій території України.

"Збільшуємо ціну для Росії за агресію проти нашої держави та людей. Дякую всім, хто допомагає!", — йдеться у повідомленні Зеленського.

На військовому аеродромі "Енгельс" у Саратовській області знаходиться база стратегічної авіації РФ, яка входить до ядерної тріади. Там базуються стратегічні бомбардувальники Ту-95, які здатні нести ядерні боєприпаси. Крім того, саме з цієї бази російські війська завдають масованих ракетних ударів по Україні.

Відстань від аеродрому до українського кордону становить близько 600 кілометрів.

Відстань від аеродрому до українського кордону становить близько 600 кілометрів

Деталі від СБУ

У Службі безпеки повідомляють, що за попередніми даними, літак отримав критичні пошкодження — у нього повністю відірвано хвостову частину.

"Спецоперацію проведено на виконання поставлених Президентом України завдань щодо зниження воєнно-економічного потенціалу держави-агресора. СБУ системно знищує важливі елементи російської воєнної машини. Кожен ліквідований стратегічний бомбардувальник — це десятки незапущених ракет по українських містах, врятовані життя українців і десятки мільйонів доларів безповоротних втрат для ворога. Російська стратегічна авіація більше не може почуватися у безпеці навіть на своїх найвіддаленіших військових аеродромах", — йдеться у повідомленні.

Російський бомбардувальник Ту-95 – що про нього відомо

Ту-95 є стратегічним бомбардувальником-ракетоносцем, який у Радянському Союзі створювали як аналог американського стратегічного бомбардувальника Convair B-36 Peacemaker. Літак розробляли в період холодної війни, щоб використовувати ядерну зброю на великі відстані. Орієнтовна вартість Ту-95 – понад 26 мільйонів доларів.

Ту-95 є одним із найгучніших літаків у світі. Його можуть зафіксувати навіть гідроакустичні системи підводних човнів на бойовій глибині занурення.

Літак здатний завдавати ударів у глибину тилу противника у будь-який час доби та будь-якої погоди. Тривалість польоту Ту-95 може досягати 40 годин, він має можливість дозаправляти повітря.

Бойовий радіус дії бомбардувальника — 6500 кілометрів. Дальність польоту – 13 тисяч кілометрів. Розмах крил – 49 метрів.

Основні характеристики Ту-95:

максимальна швидкість руху – 830 кілометрів на годину;

екіпаж – 7 осіб;

вага спорядженого – 190 тонн;

потужність – 15 тисяч кінських сил;

має чотири турбогвинтові двигуни НК-12.

Якими ракетами з Ту-95 РФ обстрілює Україну

Росіяни під час ударів по Україні запускають із Ту-95 ракети Х-101. Один літак здатний нести у собі близько двох десятків ракет.

Ракета Х-101. Фото: Вікіпедія

Ракета Х-101 вагою 2200 – 2400 кілограмів є однією з найдорожчих російських ракет. Орієнтовна ціна однієї такої ракети – 13 мільйонів доларів.

Ракета Х-101. Інфографіка: Espreso.tv

Ракета Х-101.

довжина – 7,4 метра;

вага бойової частини – до 960 кілограмів;

швидкість польоту ракети – до 720 кілометрів на годину;

наведення – має самонаведення у кінцевій ділянці та інерційну систему з оптико-електронною корекцією.

Ці ракети можуть змінювати ціль вже після запуску і оснащені технологією зниження помітності радіолокації. Тому Х-101 є складною метою Сил ППО.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в Криму було знищено МіГ-29. Розповідаємо, що це за літак, який вартує десятки мільйонів доларів.