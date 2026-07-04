В Криму знищено МіГ-29: що це за літак, який коштує десятки мільйонів доларів (відео)
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У що обійшлася ворогу ця нічна операція в Криму?
Українські розвідники вночі атакували аеродром у тимчасово окупованому Криму. Ворог втратив бойовий літак і техніку обслуговування, а збитки можуть сягати десятків мільйонів доларів.
Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України.
Що відомо про удар по "Бельбеку"
Атаку здійснили в ніч з 25 на 26 червня 2026 року. Майстри Департаменту безпілотних систем ГУР вдарили по аеродрому "Бельбек" — він розташований поблизу Севастополя, на заході окупованого Кримського півострова.
Внаслідок операції:
- знищено російський винищувач МіГ-29;
- згоріла аеродромна пускова установка — в момент ураження вона обслуговувала бойовий літак окупантів.
Орієнтовні збитки агресора оцінюють у десятки мільйонів доларів. ГУР опублікувало ексклюзивне відео ураження.
Де розташований аеродром "Бельбек"
Аеродром "Бельбек" — військовий об'єкт неподалік Севастополя, на заході тимчасово окупованого Кримського півострова. До 2014 року тут базувалася бригада тактичної авіації Повітряних сил України, а після окупації аеродром перейшов під контроль російських військових.
Об'єкт розташований лише за кілька кілометрів від Севастополя, тому окупанти регулярно тримають там бойову авіацію та засоби протиповітряної оборони.
Чим озброєний МіГ-29
МіГ-29 — це радянський багатоцільовий винищувач четвертого покоління. Його головне завдання — забезпечувати перевагу в повітрі та захищати повітряний простір.
Літак озброєний 30-міліметровою гарматою із боєзапасом 150 снарядів, а також може нести до шести ракет класу "повітря-повітря" та бомб. Вартість одного борту перевищує двадцять мільйонів доларів.
Основні характеристики винищувача:
- екіпаж — одна або дві людини;
- максимальна швидкість — 2450 кілометрів на годину на висоті 13 000 метрів;
- бойовий радіус — 700 кілометрів;
- дальність польоту — 1430 кілометрів, а з підвісними паливними баками — до 2100 кілометрів;
- практична стеля — 18 кілометрів;
- швидкопідйомність — 300 метрів за секунду.
Нагадаємо, Польща відмовилася передавати Україні свої винищувачі МіГ-29. Причиною міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш назвав те, що Київ нібито не виконав домовленість про обмін літаків на технології виробництва дронів. Раніше сторони мали домовленість "МіГи в обмін на дрони", проте угода не була реалізована.