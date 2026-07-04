В Криму знищено МіГ-29: що це за літак, який коштує десятки мільйонів доларів (відео)

У що обійшлася ворогу ця нічна операція в Криму?

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Українські розвідники вночі атакували аеродром у тимчасово окупованому Криму. Ворог втратив бойовий літак і техніку обслуговування, а збитки можуть сягати десятків мільйонів доларів.

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

Що відомо про удар по "Бельбеку"

Атаку здійснили в ніч з 25 на 26 червня 2026 року. Майстри Департаменту безпілотних систем ГУР вдарили по аеродрому "Бельбек" — він розташований поблизу Севастополя, на заході окупованого Кримського півострова.

Внаслідок операції:

знищено російський винищувач МіГ-29;

згоріла аеродромна пускова установка — в момент ураження вона обслуговувала бойовий літак окупантів.

Орієнтовні збитки агресора оцінюють у десятки мільйонів доларів. ГУР опублікувало ексклюзивне відео ураження.

Де розташований аеродром "Бельбек"

Аеродром "Бельбек" — військовий об'єкт неподалік Севастополя, на заході тимчасово окупованого Кримського півострова. До 2014 року тут базувалася бригада тактичної авіації Повітряних сил України, а після окупації аеродром перейшов під контроль російських військових.

Аеропорт Бельбек на карті

Об'єкт розташований лише за кілька кілометрів від Севастополя, тому окупанти регулярно тримають там бойову авіацію та засоби протиповітряної оборони.

Чим озброєний МіГ-29

МіГ-29 — це радянський багатоцільовий винищувач четвертого покоління. Його головне завдання — забезпечувати перевагу в повітрі та захищати повітряний простір.

Літак озброєний 30-міліметровою гарматою із боєзапасом 150 снарядів, а також може нести до шести ракет класу "повітря-повітря" та бомб. Вартість одного борту перевищує двадцять мільйонів доларів.

Характеристики МіГ-29. Інфографіка: "Телеграф"/ШІ

Основні характеристики винищувача:

екіпаж — одна або дві людини;

максимальна швидкість — 2450 кілометрів на годину на висоті 13 000 метрів;

бойовий радіус — 700 кілометрів;

дальність польоту — 1430 кілометрів, а з підвісними паливними баками — до 2100 кілометрів;

практична стеля — 18 кілометрів;

швидкопідйомність — 300 метрів за секунду.

Нагадаємо, Польща відмовилася передавати Україні свої винищувачі МіГ-29. Причиною міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш назвав те, що Київ нібито не виконав домовленість про обмін літаків на технології виробництва дронів. Раніше сторони мали домовленість "МіГи в обмін на дрони", проте угода не була реалізована.