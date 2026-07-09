Майже 200 АЗС знищено за місяць: що відбувається з цінами на бензин і дизель

Ворог намагається створити локальні перебої з пальним і посіяти паніку серед населення

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Росія масовано атакує українські АЗС — з приблизно 5000 за останній місяць близько знищені 200. Це може викликати проблеми із постачанням пального в прифронтові області, проте наразі не вплинуло на його вартість.

Експерт паливного рину Дмитро Льоушкін впевнений — тенденція тільки набирає обертів, адже кожну АЗС не можливо забезпечити засобами протиповітряної оборони. Від атак російських дронів найбільше потерпають прифронтові області — атаки фіксують на Сумщині, Харківщині, Херсонщині, Дніпропетровщині, Полтавщині, Чернігівщині та Запоріжжі.

За даними порталу "Мінфін", незначне зростання вартості пального зафіксовано на Харківщині — на 8 копійок на літрі подорожчали дизельне пальне та один із видів бензину. Трохи зросла ціна і на Дніпропетровщині на А-95.

Ціни на бензин в деяких прифронтових областях/ Скриншоти, колаж "Телеграф"

Проте в розрізі країни, ціни на бензин, дизель та газ протягом останнього місяця впали, і наразі більш менш стабільні.

Динаміка цін на пальне в Україні/Скриншоти, колаж "Телеграф"

На думку експертів, мета російських ударів по АЗС — не тільки знищити пальне, а й викликати паніку. Ворог намагається створити паніку в прифронтових громадах та локальні збої, адже можливість заправитися впливає і на роботу швидких, і на наявність продуктів в магазинах тощо.

Якщо ви опинились на заправці під час тривоги — потрібно діяти миттєво, щоб уникнути небезпеки. Йдеться не тільки про області, де є лінія фронту. Поліція віддалених областей, зокрема Тернопільської, також повідомила про небезпеку і закликала людей переходити в укриття.

Раніше "Телеграф" розповідав, що на Сумщині вже готуються використовувати модульні та мобільні заправки. Проте з останніми можуть виникнути непередбачувані проблеми.