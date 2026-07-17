Достали за 600 км. В России уничтожен важный военный самолет (фото)

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Служба безопасности Украины провела успешную операцию, в результате которой был уничтожен российский стратегический бомбардировщик Ту-95 на аэродроме в Энгельсе.

Об этом 17 июля в своем Telegram-канале сообщает президент Украины Владимир Зеленский. По его словам, этот самолет противник использовал для запуска ракет по территории нашей страны.

"Благодарен нашим воинам за меткость. Вновь были успешны дальнобойные санкции против России за эту войну. В частности, силами СБУ был уничтожен военный самолет Ту-95 в Энгельсе, который использовался для российских ударов ракет по нашей стране. Расстояние от нашей государственной границы – около 800 км. Справедливо и активно защищаемся", — пишет глава государства.

Кроме того он сообщает об ударах по объектам российской нефтяной отрасли и по определенным целям на временно оккупированной территории Украины.

"Увеличиваем цену для России за агрессию против нашего государства и людей. Спасибо всем, кто помогает!", — говорится в сообщении Зеленского.

Аэродром "Энгельс" или "Энгельс-2" — одна из самых ценных целей для украинских беспилотников. Именно здесь базируются стратегические бомбардировщики Ту-95МС и Ту-160, которые Россия регулярно использует для запуска крылатых ракет по территории Украины. Кроме самолетов, на базе расположены склады боеприпасов, топливная инфраструктура и объект.

Расстояние от аэродрома до украинской границы составляет около 600 километров.

Расстояние от аэродрома до украинской границы составляет около 600 километров

Российский бомбардировщик Ту-95 – что о нем известно

Ту-95 – это стратегический бомбардировщик-ракетоносец, который в СССР создавали как аналог американского стратегического бомбардировщика Convair B-36 Peacemaker. Самолет разрабатывали в период Холодной войны, чтобы использовать ядерное оружие на большие расстояния. Ориентировочная стоимость Ту-95 – более 26 миллионов долларов.

Ту-95 является одним из самых громких самолетов в мире. Его могут зафиксировать даже гидроакустические системы подлодок на боевой глубине погружения.

Самолет способен наносить удары в глубину тыла противника в любое время суток и в любую погоду. Продолжительность полета Ту-95 может достигать 40 часов, он имеет возможность дозаправки в воздухе.

Боевой радиус действия бомбардировщика – 6 500 километров. Дальность полета – 13 тысяч километров. Размах крыльев – 49 метров.

Основные характеристики Ту-95:

максимальная скорость движения – 830 километров в час;

экипаж – 7 человек;

вес снаряженного – 190 тонн;

мощность – 15 тысяч лошадиных сил;

имеет четыре турбовинтовых двигателя НК-12.

Какими ракетами из Ту-95 РФ обстреливает Украину

Россияне в ходе ударов по Украине запускают из Ту-95 ракеты Х-101. Один самолет способен нести на себе около двух десятков ракет.

Ракета Х-101. Фото: Википедия

Ракета Х-101 весом 2200 – 2400 килограммов является одной из самых дорогих российских ракет. Примерная цена одной такой ракеты – 13 миллионов долларов.

Ракета Х-101 — характеристики

длина – 7,4 метра;

вес боевой части – до 960 килограммов;

скорость полета ракеты – до 720 километров в час;

наведение – имеет самонаведение в конечном участке и инерционную систему с оптико-электронной коррекцией.

Эти ракеты могут изменять цель уже после запуска и оснащены технологией снижения радиолокационной заметности. Поэтому Х-101 является сложной целью для Сил ПВО.

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