Україна знищила важливий міст у Криму. Де він знаходиться

У вівторок, 23 червня, з'явилась інформація, що залізничний міст через Північнокримський канал знищено. Логістика в Крим ускладнилась в рази.

Про це ССО написали у Threads.

"Вибачте, але у нас тут офіційно-термінове: Залізничного мосту через Північнокримський канал в Криму більше не існує – ССО! Перший пішов. Показувати треба?", – йдеться у дописі.

Пост ССО про міст в Криму

Керівник Центру протидії дезінформації Олександр Коваленко також підтвердив цю інформацію.

Пост Коваленка

Як додав волонтер Тимофій Кучер: "Логістика під повним контролем наших хлопців ЗСУ. Росіяни у вас з такими темпами не залишиться автівок".

За словами блогера та журналіста Романа Шрайка, наразі чимало інформації щодо атаки на міст залишається не з'ясованою. Адже:

не зрозуміло, про який міст мова, адже він не один;

ССО вже постили кадри про прибиття одного такого мосту;

тоді Генштаб писав, що прибито два.

"Загалом, поки що ступінь ажіотажу виглядає надмірною. Але зачекаємо на подробиці", — йдеться у повідомленні.

Ураження мосту через Північнокримський канал

Для довідки

Північнокримський канал бере свій початок з річки Дніпро, раніше з Каховського водосховища. Початок каналу розташовані в місті Таврійськ Херсонської області. Його довжина складає понад 400 км до самого Кримського півострова.

Північнокримський канал на карті (червоним)

Через цей канал проходить залізничний міст, який було знищено силами ССО у червні 2026. Тобто це не Кримський міст, який з'єднує півострів з Росією. Керченський міст проходить через Керченську протоку.

Кримський міст через Керченську протоку

Раніше "Телеграф" розповідав, що чекає Крим після українських атак на мости та відрізання логістики.