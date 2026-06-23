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Україна знищила важливий міст у Криму. Де він знаходиться

Автор
Тетяна Крутякова
Дата публікації
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Автор
Атака Новина оновлена 23 червня 2026, 14:31
Атака. Фото Колаж, "Телеграф"

У вівторок, 23 червня, з'явилась інформація, що залізничний міст через Північнокримський канал знищено. Логістика в Крим ускладнилась в рази.

Про це ССО написали у Threads.

"Вибачте, але у нас тут офіційно-термінове: Залізничного мосту через Північнокримський канал в Криму більше не існує – ССО! Перший пішов. Показувати треба?", – йдеться у дописі.

Пост ССО про міст в Криму
Пост ССО про міст в Криму

Керівник Центру протидії дезінформації Олександр Коваленко також підтвердив цю інформацію.

Пост Коваленка
Пост Коваленка

Як додав волонтер Тимофій Кучер: "Логістика під повним контролем наших хлопців ЗСУ. Росіяни у вас з такими темпами не залишиться автівок".

За словами блогера та журналіста Романа Шрайка, наразі чимало інформації щодо атаки на міст залишається не з'ясованою. Адже:

  • не зрозуміло, про який міст мова, адже він не один;
  • ССО вже постили кадри про прибиття одного такого мосту;
  • тоді Генштаб писав, що прибито два.

"Загалом, поки що ступінь ажіотажу виглядає надмірною. Але зачекаємо на подробиці", — йдеться у повідомленні.

Ураження мосту через Північнокримський канал
Ураження мосту через Північнокримський канал

Для довідки

Північнокримський канал бере свій початок з річки Дніпро, раніше з Каховського водосховища. Початок каналу розташовані в місті Таврійськ Херсонської області. Його довжина складає понад 400 км до самого Кримського півострова.

Північнокримський канал на карті
Північнокримський канал на карті (червоним)

Через цей канал проходить залізничний міст, який було знищено силами ССО у червні 2026. Тобто це не Кримський міст, який з'єднує півострів з Росією. Керченський міст проходить через Керченську протоку.

Кримський міст через Керченську протоку
Кримський міст через Керченську протоку

Раніше "Телеграф" розповідав, що чекає Крим після українських атак на мости та відрізання логістики.

Теги:
#Крим #Міст #Атака