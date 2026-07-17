"Білецький - наш авторитет": активістка у Києві пояснила, чому треба замінити Сирського

Разом з Федоровим це була б перспективна команда

Довіряйте надійному — підпишіться на Telegraf у Google Новинах

Під час протестів у Києві проти відставки Михайла Федорова з посади міністра оборони чимало українців висловили підтримку командиру 3-го армійського корпусу бригадному генералу Андрію Білецькому, якого бачать як гідну заміну чинному головкому Олександру Сирському. Зокрема активістка Дарʼя Агафонова наголосила, що чинний очільник ЗСУ — представник ще "радянської школи", а армії потрібні "свіжі голови".

Таку думку дівчина висловила у розмові з кореспондентом "Телеграфу" Яном Доброносовим. Зауважимо, що пані Дарʼя тримала у руках картонку з надписом "Сирський — дід-мопед, Білецький — наш авторитет".

"Чому Сирський — дід-мопед? Тому що це — стара радянська школа. Нам потрібні нові ідеї, свіжі голови, щоб просувати нашу країну у бік кращого", — сказала активістка.

Також вона пояснила, чому бачить Білецького гідною заміною нинішньому головкому.

Більше фото з протесту, де висловили підтримку командиру Третього армійського корпусу, у матеріалі: "Федоров — так, Білецький — так": у Києва вимагають змінити головнокомандуючого ЗСУ (репортаж Яна Доброносова)

"Я вважаю, що так [гідна заміна Сирському], тому що він (Білецький — ред.) молодий, перспективний, активний, діючий військовий, створив Третій армійський корпус. Я вважаю, що це доволі великий вклад в Україну", — зазначила Дарʼя.

Також дівчина переконана, що Федоров з Білецьким продуктивно працюватимуть разом.

"Я вважаю, що Федоров з Білецьким дуже добре зможуть працювати разом. Це дуже крута ланка для початку чогось дуже масштабного та перспективного", — пояснила активістка.

Андрій Білецький

Нагадаємо, що однією з можливих причин, чому президент Володимир Зеленський вирішив замінити Федорова називають конфлікт ексглави Міноборони з чинним головкомом Олександром Сирським.