"Сирського на Білецького": у Києві тривають протести через відставку Федорова (репортаж Яна Доброносова)

Чого вимагають протестувальники в Києві

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В Києві продовжуються протести проти відставки міністра оборони Михайла Федорова, але вимоги протестувальників змінилися. На плакатах зʼявилося прізвище командира Третього армійського корпусу Сухопутних військ ЗСУ Андрія Білецького.

Акцію протесту відвідав кореспондент "Телеграфу" Ян Доброносов.

Протестувальники вимагають відставки головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського замість відставки міністра оборони Михайла Федорова. Судячи з частого згадування Андрія Білецького, саме його учасники акції хочуть бачити на місці Сирського.

Окрім того, вони обурені канікулами у Верховній Раді. До речі, серед протестувальників на камеру попала нардепка Марʼяна Безугла.

Активісти тримають плакати з написами:

"Сирський – це совок. Федоров – це цифра. Білецький – це результат"

"Сирський – дед-мопед, Білецький – наш авторитет"

"Федоров + Білецький = нова армія"

"Федоров робить діпстрайки, Білецький тримає фронт!"

Протести в Києві. Фото: "Телеграф"

Що відомо про Андрія Білецького

Андрій Білецький – громадський та політичний діяч, бригадний генерал, командир Третього армійського корпусу Сухопутних військ Збройних сил України.

Член організацій ВО "Тризуб" ім. Бандери та "Патріот України". У 2011 році був заарештований у справі "оборонців Римарської", проте після перемоги Євромайдану у 2014 році амністований як політв'язень.

З початком російсько-української війни став засновником і першим командиром батальйону "Азов". У 2014—2019 роках був Народним депутатом України 8-го скликання та лідером партії "Національний корпус".

Після повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році очолив полк ССО "Азов" Київ, який восени того ж року було реорганізовано у 3-тю окрему штурмову бригаду Сухопутних військ ЗСУ. З березня 2025 року Андрій Білецький очолює 3-й армійський корпус.

15 липня 2026 року Білецького відзначили орденом Богдана Хмельницького ІІІ ступеня. До того часу він мав лише орден "За мужність" III ступеня, який отримав ще 2 серпня 2014 року. Тобто остання нагорода стала першою за 12 років.

17 липня президент України Володимир Зеленський провів зустріч з кількома бойовими командирами. Серед них був й Андрій Білецький.

Раніше ми писали, як засновник підрозділу KRAKEN Костянтин Немічев відреагував на нагородження Білецького. За його словами цього замало – Білецький мав би отримати звання Героя України.