"Белецкий - наш авторитет": активистка в Киеве объяснила, почему нужно заменить Сырского (видео)

Вместе с Федоровым это была бы перспективная команда

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Во время протестов в Киеве против отставки Михаила Федорова с должности министра обороны многие украинцы выразили поддержку командиру 3-го армейского корпуса бригадному генералу Андрею Белецкому, которого видят как достойную замену действующему главкому Александру Сырскому. В частности, активистка Дарья Агафонова подчеркнула, что действующий глава ВСУ — представитель еще "советской школы", а армии нужны "свежие головы".

Такое мнение девушка высказала в разговоре с корреспондентом "Телеграфа" Яном Доброносовым. Отметим, что Дарья держала в руках картонку с надписью "Сырский — дед-мопед, Белецкий — наш авторитет".

"Почему Сырский — дед-мопед? Потому что это старая советская школа. Нам нужны новые идеи, свежие головы, чтобы продвигать нашу страну в сторону лучшего", — сказала активистка.

Также она объяснила, почему видит Белецкого достойной заменой нынешнему главкому.

Больше фото из протеста, где выразили поддержку командиру Третьего армейского корпуса, в материале: "Федоров — да, Белецкий — да": у Киева требуют сменить главнокомандующего ВСУ (репортаж Яна Доброносова)

"Я считаю, что да [достойна замена Сырскому], потому что он (Белецкий — ред.) молодой, перспективный, активный, действующий военный, создал Третий армейский корпус. Я считаю, что это достаточно большой вклад в Украину", — отметила Дарья.

Также девушка убеждена, что Федоров с Белецким будут продуктивно работать вместе.

"Я считаю, что Федоров с Белецким очень хорошо смогут работать вместе. Это очень крутое звено для начала чего-то очень масштабного и перспективного", — объяснила активистка.

Андрей Белецкий

Напомним, что одной из возможных причин, почему президент Владимир Зеленский решил заменить Федорова, называют конфликт экс-главы Минобороны с действующим главкомом Александром Сырским.