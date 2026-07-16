Конфлікт із Сирським, пропозиція Зеленського та звільнення з МО: гучні визнання Федорова перед відставкою (відео)

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Колишній міністр оборони Михайло Федоров зробив низку важливих заяв 16 липня під час брифінгу перед своєю відставкою. Він підбив підсумки своєї роботи з початку повномасштабної війни в Україні та вказав на головні проблеми.

У цьому матеріалі "Телеграф" зібрав головні висловлювання Федорова з цього заходу.

"Ми запустили безпрецедентну історію"

Федоров розповів, що все почалося з 2022 року, коли він ще очолював Міністерство цифрової трансформації.

"Ми запустили таку безпрецедентну історію, яку підтримав уряд, – це підвищення маржинальності для дронових компаній до 25%, це одні з найкращих умов для відкриття бізнесу взагалі у світі", – розповів Федоров.

Наступними кроками був масштабний збір на "Армію дронів" в рамках ініціативи United24, фінансування та розвиток морських дронів, закупівля перших дипстрайків, розвиток системи "Дельта" для сетоцентричної війни, впровадження рот ударних дронів, що переросло у формування нового роду військ.

Провал вирішення питання мобілізації

Федоров заявив, що наперед шість місяців не коментував критику мобілізації, щоб не допустити загострення ситуації.

"Я шість місяців на хейт мобілізації не відповідав взагалі, щоб не допустити ситуації, що виникла сьогодні. Кому підпорядковується ТЦК? Сухопутним військам. Кому підпорядковуються СВ? Головкому. Питання мобілізації неможливо вирішити, якщо не вирішити інші проблеми, про які я розповів. Молоді люди не нові контракти обговорюють, які ми запустили дворічні, чотирнадцятимісячні і так далі. Вони обговорюють екскомбрига 155-ї бригади, який зробив найбільше зло, яке взагалі можна було зробити під час повномасштабної війни. Вони обговорюють штурмові підрозділи, конкретні ситуації – давайте теж не узагальнювати – конкретні ситуації, які там відбулися. Тому неможливо вирішити питання мобілізації без нового суспільного договору і без реальних змін", – сказав Федоров.

"Я був готовий спокійно працювати, поки головком не поставив ультиматум"

Ексміністр заявив, що пропонував замінити головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського та начальника штабу Андрія Гнатова.

"Якщо ми хочемо перемогти ворога асиметрично, з мінімальними втратами, нам потрібно змінити головнокомандувача та начальника Генштабу", — зазначив він.

Після рішення президента зберегти Олександра Сирського на посаді головнокомандувача був готовий працювати з ним, проте, за його словами, співпраця виявилася неможливою.

"Насправді, коли президент сказав, що не планує звільняти Сирського, то я сказав, що погоджуюся, це його рішення як Верховного головнокомандувача, і навчатимуся працювати з ним. Але ми зіткнулися з тим, що наші ініціативи почали блокуватися, і Сирський, як ми сьогодні вже говорили, не готовий особисто в очі. Він готовий ходити особисто на зустрічі, плести інтриги, думати, що хтось замовив у медіа якусь кампанію, а що не проблема у діях, що відбуваються. Це призвело до того, що він фактом поставив ультиматум, як ми з вами знаємо. І замість того, щоб придумати, як асиметрично перемогти Росію, в чому завдання головкому, він придумав, як розколоти країну, де ми сьогодні з вами перебуваємо", – додав він.

Про Зеленського та його пропозицію

За словами Федорова, він вважає себе людиною з оточення президента, який залишався йому відданим.

"Я був останнім і, мабуть, єдиною людиною в оточенні президента, яка його цінувала і не підводила, і не будувала схем. Дякую всім хто мене підтримує" — екс-міністр.

При цьому Зеленський запропонував Федорову залишитися в команді та стати радником, проте той відмовився.

Як зазначив ексміністр, йому вже дзвонили представники західних технологічних гігантів із пропозиціями роботи. Зокрема, дзвонив сам Алекс Карп – CEO Palantir – пропонував нову роботу у своїй компанії.

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