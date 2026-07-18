Жорстке табу в "АТБ": що заборонено працівницям мережі

Магазин до дрібниць регулює зовнішній вигляд персоналу

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В "АТБ" працівникам заборонено носити розпущене волосся. Воно має бути акуратно зібране.

Про це "Телеграфу" розповів працівник мережі "АТБ". За його словами, за дрескодом мережі волосся співробітників має бути зібране.

Це підтверджує і список вимог до зовнішнього вигляду співробітників магазинів "АТБ", який є у відкритому доступі. Там вказано, що волосся має бути акуратно вкладене.

Вимоги до зовнішнього вигляду співробітників "АТБ"

Працівники зобов'язані носити формений одяг з бейджем з ПІБ та займаною посадою. Для жінок допустимий лише легкий та непомітний макіяж, у чоловіків має бути виголене обличчя.

Руки мають бути чисті та доглянуті, нігті — не більше 3 мм, з акуратним манікюром. Пірсинг на видимих частинах тіла (брова, язик, ніс, вуха) заборонено. Також не можна користуватися парфумами (туалетною водою, одеколоном) з різким запахом.

Взуття має бути закритим та чистим, каблук не більше 5 см. Одяг — чистий та випрасуваний, в образі допускається не більше трьох кольорів і двох типів малюнків. Можна носити непомітні аксесуари та прикраси

Порушенням стандартів зовнішнього вигляду співробітників магазинів "АТБ" є:

спортивний одяг, майка, шорти;

спортивне та пляжне взуття, сандалі;

наявність головного убору в приміщенні;

яскравий вечірній макіяж;

довгі нігті з яскравим помітним лаком і малюнком;

прозорий або відкритий одяг (блузки та сукні на бретельках, без рукавів, топи, глибоке декольте, короткі спідниці і сукні, довжиною вище 5 см від середини коліна, спідниці та сукні з високими розрізами).

Раніше "Телеграф" розповідав, як відпочивають співробітники "АТБ" протягом зміни. Мають лише три паузи та жорсткі правила.