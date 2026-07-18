Жестокое табу в "АТБ": что запрещено работницам сети
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Магазин до мелочей регулирует внешний вид персонала
В "АТБ" работникам запрещено носить распущенные волосы. Они должны быть аккуратно собраны.
Об этом "Телеграфу" рассказал работник сети "АТБ". По его словам, по дресскоду сети волосы сотрудников должны быть собраны.
Это подтверждает и список требований к внешнему виду сотрудников магазинов "АТБ", которые есть в открытом доступе. Там указано, что волосы должны быть аккуратно уложены.
Требования к внешнему виду сотрудников "АТБ"
Работники обязаны носить форменную одежду с бейджем с ФИО и занимаемой должностью. Для женщин допустим только легкий и незаметный макияж, у мужчин должно быть выбритое лицо.
Руки должны быть чистыми и ухоженными, ногти — не более 3 мм, с аккуратным маникюром. Пирсинг на видимых частях тела (брови, язык, нос, уши) запрещен. Также нельзя пользоваться духами (туалетной водой, одеколоном) с резким запахом.
Обувь должна быть закрытой и чистой, каблук не более 5 см. Одежда – чистая и выглаженная, в образе допускается не более трех цветов и двух типов рисунков. Можно носить незаметные аксессуары и украшения
Нарушением стандартов внешнего вида сотрудников магазинов "АТБ" являются:
- спортивная одежда, майка, шорты;
- спортивная и пляжная обувь, сандалии;
- наличие головного убора в помещении;
- яркий вечерний макияж;
- длинные ногти с ярким броским лаком и рисунком;
- прозрачная или открытая одежда (блузки и платья на бретельках, без рукавов, топы, глубокое декольте, короткие юбки и платья, длиной выше 5 см от середины колена, юбки и платья с высокими разрезами).
Ранее "Телеграф" рассказывал, как отдыхают сотрудники "АТБ" в течение смены. У них только три паузы и жесткие правила.