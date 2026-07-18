Жестокое табу в "АТБ": что запрещено работницам сети

Магазин до мелочей регулирует внешний вид персонала

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В "АТБ" работникам запрещено носить распущенные волосы. Они должны быть аккуратно собраны.

Об этом "Телеграфу" рассказал работник сети "АТБ". По его словам, по дресскоду сети волосы сотрудников должны быть собраны.

Это подтверждает и список требований к внешнему виду сотрудников магазинов "АТБ", которые есть в открытом доступе. Там указано, что волосы должны быть аккуратно уложены.

Требования к внешнему виду сотрудников "АТБ"

Работники обязаны носить форменную одежду с бейджем с ФИО и занимаемой должностью. Для женщин допустим только легкий и незаметный макияж, у мужчин должно быть выбритое лицо.

Руки должны быть чистыми и ухоженными, ногти — не более 3 мм, с аккуратным маникюром. Пирсинг на видимых частях тела (брови, язык, нос, уши) запрещен. Также нельзя пользоваться духами (туалетной водой, одеколоном) с резким запахом.

Обувь должна быть закрытой и чистой, каблук не более 5 см. Одежда – чистая и выглаженная, в образе допускается не более трех цветов и двух типов рисунков. Можно носить незаметные аксессуары и украшения

Нарушением стандартов внешнего вида сотрудников магазинов "АТБ" являются:

спортивная одежда, майка, шорты;

спортивная и пляжная обувь, сандалии;

наличие головного убора в помещении;

яркий вечерний макияж;

длинные ногти с ярким броским лаком и рисунком;

прозрачная или открытая одежда (блузки и платья на бретельках, без рукавов, топы, глубокое декольте, короткие юбки и платья, длиной выше 5 см от середины колена, юбки и платья с высокими разрезами).

Ранее "Телеграф" рассказывал, как отдыхают сотрудники "АТБ" в течение смены. У них только три паузы и жесткие правила.