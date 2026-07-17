Вся правда про знижки в "АТБ". Хто обирає товари та які бувають акції

Можливість купити товари дешевше приваблює до магазину нових покупців

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"АТБ" регулярно роблять акції, які передбачають знижки на популярні товари. За те, що саме продаватиметься за зниженою ціною та яка буде вартість, у мережі відповідає спеціальний відділ.

Про це розповіли представники компанії виданню Gazeta.ua. Вони пояснили, що питаннями акційних пропозицій займається служба закупівель та її менеджери.

Які акції бувають в "АТБ"

"Економія" (Товар тижня). Щотижня мережа надає знижки від 20% до 40% на популярні товари — м'ясні вироби, молочну та кондитерську продукцію тощо. Пропозиції мають обмежений термін дії.

Акція "7 днів". Регулярна акція, яка оновлюється щотижня. В її рамках не лише продукти, але й широкий вибір непродовольчих товарів продають за зниженими цінами.

Акція "7 днів". Фото: АТБ

Знижки для власників банківських карток "АТБ". Спеціальні умови для покупців, які розраховуються карткою "АТБ" від банків-партнерів. Мережа пропонує ексклюзивні ціни (до -40% на окремий перелік) та постійну знижку -5% на певні товари.

Програма лояльності (АТБ-додаток). Вона з'явилася нещодавно та передбачає знижки для тих, хто сканує додаток "АТБ" на касі. Знижки з додатком зазвичай становлять від 3% до 10%.

"Суперціна" та "Мінус на другу одиницю". Акції, в рамках яких можна купити обрані товари з великою знижкою (до -60%).

Власні торгові марки. Товари власних брендів "АТБ" ("Своя Лінія", "Розумний Вибір", De Luxe тощо) і без акцій коштують менше, але на цю продукцію також регулярно роблять додаткові знижки.

Власні торгові марки. Фото: АТБ

Сезонні пропозиції та ігрові акції. АТБ часто влаштовує колекційні акції для дітей та дорослих (наприклад, з наліпками чи фішками), в яких можна виграти подарунки або придбати акційні колекційні іграшки. Також діють тематичні розпродажі товарів до свят або сезонів (наприклад, до літнього сезону пікніків).

Раніше "Телеграф" розповідав, де кращі найдешевші сосиски — в "АТБ" чи "Сільпо". Коти погодилися їсти лише одні з них.