Вся правда про знижки в "АТБ". Хто обирає товари та які бувають акції
- Автор
-
- Дата публікації
-
Можливість купити товари дешевше приваблює до магазину нових покупців
"АТБ" регулярно роблять акції, які передбачають знижки на популярні товари. За те, що саме продаватиметься за зниженою ціною та яка буде вартість, у мережі відповідає спеціальний відділ.
Про це розповіли представники компанії виданню Gazeta.ua. Вони пояснили, що питаннями акційних пропозицій займається служба закупівель та її менеджери.
Які акції бувають в "АТБ"
"Економія" (Товар тижня). Щотижня мережа надає знижки від 20% до 40% на популярні товари — м'ясні вироби, молочну та кондитерську продукцію тощо. Пропозиції мають обмежений термін дії.
Акція "7 днів". Регулярна акція, яка оновлюється щотижня. В її рамках не лише продукти, але й широкий вибір непродовольчих товарів продають за зниженими цінами.
Знижки для власників банківських карток "АТБ". Спеціальні умови для покупців, які розраховуються карткою "АТБ" від банків-партнерів. Мережа пропонує ексклюзивні ціни (до -40% на окремий перелік) та постійну знижку -5% на певні товари.
Програма лояльності (АТБ-додаток). Вона з'явилася нещодавно та передбачає знижки для тих, хто сканує додаток "АТБ" на касі. Знижки з додатком зазвичай становлять від 3% до 10%.
"Суперціна" та "Мінус на другу одиницю". Акції, в рамках яких можна купити обрані товари з великою знижкою (до -60%).
Власні торгові марки. Товари власних брендів "АТБ" ("Своя Лінія", "Розумний Вибір", De Luxe тощо) і без акцій коштують менше, але на цю продукцію також регулярно роблять додаткові знижки.
Сезонні пропозиції та ігрові акції. АТБ часто влаштовує колекційні акції для дітей та дорослих (наприклад, з наліпками чи фішками), в яких можна виграти подарунки або придбати акційні колекційні іграшки. Також діють тематичні розпродажі товарів до свят або сезонів (наприклад, до літнього сезону пікніків).
Раніше "Телеграф" розповідав, де кращі найдешевші сосиски — в "АТБ" чи "Сільпо". Коти погодилися їсти лише одні з них.