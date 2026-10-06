Porsche, ЖК Busov Hill і мільйон доларів: хто такий ексочільник НКРЕКП Тарасюк і що він купив після звільнення

У списку – два елітні авто, MINI та квартири у дорогих київських житлових комплексах

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Колишній очільник НКРЕКП Валерій Тарасюк, який майже десять років пропрацював у енергетичному регуляторі та двічі ним керував, після звільнення в червні 2025 року почав стрімко скуповувати нерухомість і люксові авто.

Як з'ясував "Телеграф", загальна вартість нових машин і житла, записаних на Тарасюка та його родичів після звільнення з посади, сягає понад 1 мільйон доларів. Подробиці розслідування читайте за посиланням: Голова НКРЕКП після звільнення оформив на себе Porsche та квартири: його син став власником спорткара за $322 тис.

Що відомо про Тарасюка

Валерій Тарасюк з 2006 по 2014 був віцепрезидентом та очільником юрдепартаменту ТОВ "VS Energy International Україна". З 2014 працював директором Департаменту судової роботи Міністерства юстиції та того ж року був призначений леном НКРЕКП. У відставку пішов у 2016, того ж року вернувся в бізнес – до 2019 працював директором у ТОВ "Еф Енд Ем Україна".

Валерій Тарасюк

В 2019 знову став членом комісії та згодом його обрали головою. Очолював НКРЕКП з 2019 по 2022 роки та вдруге був обраний в 2024. Його оцінювали здебільшого позитивно за лібералізацію ринку, проте були і дорікання, і звинувачення в конфлікті інтересів. Зокрема, через те що фірма, ще він працював в 2016-2019 роках має ліцензію на продаж електроенергії та залежить від рішень НКРЕКП. Коли Тарасюк повернувся в Комісію, фірму очолив його брат. Після звільнення в 2025 році у Тарасюка ФОП з діяльністю у сфері права – згідно з оподаткуванням (3 група) його офіційний дохід не має перевищувати річний ліміт близько 10 млн грн.

Майно та декларації

В декларації за 2025 рік Тарасюк вказав близько 44 тисячі доларів грошових активів і 166 тисяч гривень заощаджень. Та в тому ж 2025 він придбав Porsche Carrera 2012 року та MINI Countryman 2024-го, а у 2026 році обзавівся новим Porsche 911 Carrera вартістю понад 200 тисяч доларів. Того ж року ексчиновник оформив дві столичні квартири: на 48,3 кв. м у Солом'янському районі та на 81,5 кв. м в елітному ЖК Busov Hill. Схоже житло в зараз оцінюють 70 тис. доларів та від 270 тис. доларів відповідно.

В останній декларації Валерій Тарасюк також вказав кілька ділянок землі, а також будинок у селі Петрушки Бучанського району площею 340,5 кв. м.

Майно Валерія Тарасюка та його сина

Цікаві надбання знайшлися й у родини екскерівника регулятора. У лютому 2026 року його 23-річний син Володимир оформив на себе Porsche 911 2022 року випуску. Журналісти "Телеграфу" розшукали видалене оголошення про продаж цієї автівки – за неї просили 322 тисячі доларів. На Володимира також записані квартира площею 88,6 кв. м у столичному ЖК Crystal Park Tower і частка в квартирі на 160,6 кв. м по вулиці Павлівській у Києві.

Раніше "Телеграф" розповідав про інший випадок появи сумнівних статків після звільнення – експосадовець митниці після виходу на пенсію став власником ділянки та замовив будівництво житлового комплексу. Слідство встановило: упродовж 2022–2025 років покупці майбутніх квартир сплатили йому готівкою понад 37,7 млн грн, яких він не вніс до декларації.