Теща нардепа, колишній чиновник та відомі підприємці: хто за час війни купив люксові Aston Martin

Перелік українських власників преміальних авто британської марки

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За час великої війни в Україну завезли і вперше зареєстрували 66 автомобілів марки Aston Martin (далі по тексту згадуються в тому числі ті авто, які були перереєстровані на нових власників). Серед власників елітних автівок – автомобільні компанії та відомі підприємці. Часто такий транспорт оформлюють на товариства з обмеженою відповідальністю, наприклад, на великі аграрні підприємства або фірми, що належать успішним бізнесменам.

Також за останні кілька років Aston Martin поповнили автопарки тещі нардепа, дружини депутата міськради та партнера олігарха-втікача, великих аграріїв. Фактично це лакмусовий папір, який показує, хто станом на зараз має найбільші фінансові можливості в Україні. Поки що в цьому переліку немає представників мілтеку, ймовірно, їхні заробітки незабаром також конвертується в елітні автівки та нерухомість.

Детальніше про власників елітних автівок в Україні читайте в матеріалі "Телеграфу".

Головне:

" Телеграф" ексклюзивно отримав перелік власників Aston Martin в Україні. Новітні суперкари 2026 року (зокрема, Aston Martin Vanquish вартістю понад пів мільйона доларів) оформлюють через фінансовий лізинг компаній, що належать бізнесмену й акціонеру "Банку Альянс" Олександру Сосісу.

Новітні суперкари 2026 року (зокрема, Aston Martin Vanquish вартістю понад пів мільйона доларів) оформлюють через фінансовий лізинг компаній, що належать бізнесмену й акціонеру "Банку Альянс" Олександру Сосісу. Елітні кросовери купують не лише для бізнесу, а й реєструють на родичок чинних і колишніх народних обранців – наприклад, автомобіль оформили на 68-річну тещу нардепа від "Батьківщини" Олега Мейдича, а також на дружину ексдепутата Хмельницької міськради Олександра Кізляра , в декларації якого знайшло порушення НАЗК.

, в декларації якого знайшло порушення НАЗК. У власності бізнесмена Олександра Тісленка, якого НАБУ підозрює у мільйонних хабарях колишньому голові "Укравтодору" Славоміру Новаку, залишається ексклюзивний Aston Martin DBS 2008 року.

колишньому голові "Укравтодору" Славоміру Новаку, залишається ексклюзивний Aston Martin DBS 2008 року. Одеський бізнесмен Сергій Фролов, який займається оптовою торгівлею зерном, зібрав цілий автопарк загальною вартістю близько 1,3 млн доларів, доповнивши його новітнім кросовером Aston Martin DBX707.

доповнивши його новітнім кросовером Aston Martin DBX707. Дорогі британські авто оформлюють на структури з орбіти впливових олігархів і великих фармдистриб'юторів, як-от ТОВ "Струм Трейд" із групи Дмитра Фірташа чи компанії співвласника "БаДМ" Ігоря Суходольського.

Хто купив Aston Martin: відомі (і не дуже) імена

Всього в країні зареєстровано п'ять Aston Martin 2026 року випуску. І серед власників таких машин гучних імен немає. Наприклад, Aston Martin DBX S (2026) у травні зареєстрував мешканець Чернівецької області Іван Моцак. Такий автомобіль може коштувати близько 300 тис. доларів.

Моцак із 2021 року зареєстрований як ФОП із основним видом діяльності "Інші види освіти". Значно дорожчий автомобіль у квітні оформили на ТОВ "Персональний український лізинг". Йдеться про Aston Martin Vanquish 2026 року, вартість якого може перевищувати 500 тис. доларів. Ця компанія займається фінансовим лізингом, а серед її видів діяльності також зазначена торгівля автомобілями.

Оскільки фірма пропонує довгострокову оренду з обов'язковим викупом транспортного засобу, цілком можливо, що елітною автівкою вже користується один із її клієнтів. Власником ТОВ є акціонер "Банку Альянс" Олександр Сосіс. Решту автівок 2026 року оформили на офіційного імпортера та представника бренду в Україні – компанію "АВТ Баварія".

Серед новоспечених власників елітної автівки також є 68-річна теща нардепа Наталя Мушеманська.

Одним із Aston Martin володіє Наталя Мушеманська – теща нардепа від "Батьківщини" Олега Мейдича. Скриншот YouControl

Її донька Тетяна – дружина народного депутата від "Батьківщини" Олега Мейдича. Aston Martin DBX 2022 року оформили на пенсіонерку в лютому 2026-го. Така машина коштує близько 175 тис. доларів. Ймовірно, раніше ця автівка належала пов'язаній із Мейдичем фірмі "Іноверс Груп".

Олег Мейдич з дружиною. Фото: Суспільне

Згідно з декларацією, Мейдич – мільйонер. Пов'язані з ним підприємства працюють у сфері надання охоронних послуг, а також виробництва й торгівлі молочними та м’ясними продуктами.

Цілий автопарк елітних автівок зібрав 70-річний бізнесмен з Одеси Сергій Фролов. Крім кількох ТОВок, на чоловіка також оформлено ФОП з основним видом діяльності "посередництво у торгівлі сільськогосподарською сировиною". У власності Фролова перебувають:

Rolls-Royce Cullinan (2019) – коштує до 350 тис. доларів (оформлено в листопаді 2020 року);

Bentley Bentayga (2020) – до 230 тис. доларів (оформлено в серпні 2020 року);

Ferrari F12 Berlinetta (2013) – до 240 тис. доларів (оформлено в жовтні 2013 року);

Land Rover Range Rover (2023) – до 190 тис. доларів (оформлено у квітні 2023 року);

Aston Martin DBX707 (2022) – близько 260 тис. доларів (оформлено у квітні 2026 року).

Загальна вартість такого автопарку може сягати 1,3 млн доларів. Фролов займається оптовою торгівлею зерном. У 2009-му він побудував елеваторний комплекс "Боріваж", а до цього обіймав посаду гендиректора однойменного термінала. Крім того, йому належить венчурний фонд ЗНВКІФ "Рокстон".

У січні 2026-го Aston Martin DBX 2023 року купила Оксана Кізляр із Хмельницького. "Телеграфу" вдалося знайти оголошення про продаж цієї автівки: ціна становила 185 тис. доларів. Чоловік пані Оксани – Олександр Кізляр, який у травні цього року відмовився від мандата депутата Хмельницької міської ради (балотувався від "Батьківщини").

Aston Martin DBX 2023 року

Наприкінці минулого року НАЗК виявило в його декларації ознаки недостовірних відомостей на понад 38,8 млн грн. Зокрема, посадовець не зміг підтвердити законність походження понад 25,1 млн грн, а також "забув" задекларувати власний дохід на суму понад 12 млн грн, отриманий із невстановлених джерел і використаний на придбання рухомого та нерухомого майна.

Значно дорожчу модель – Aston Martin DBX 707 2023 року – оформили на ТОВ "Струм Трейд" у квітні 2024-го. Така автівка може коштувати від 250 тис. доларів. Згідно з даними YouControl, "Струм Трейд" входить до групи олігарха Дмитра Фірташа. Офіційно компанія оформлена на Ігоря Вороніна, колишнього голову правління "Укргаз-Енерго". У 2017 році, як повідомляли ЗМІ, Воронін особисто приїжджав підтримати Фірташа на суді в Австрії.

Хто ще володіє Aston Martin: успішні бізнесмени та фігуранти НАБУ

Минулого року Aston Martin DBX 707 2023 року також оформили на ТОВ "Прологіс". Майже одночасно на цю ж компанію зареєстрували Land Rover Range Rover 2024 року випуску (його вартість може становити близько 200 тис. доларів). ТОВ належить Ігорю Суходольському – співзасновнику та директору з розвитку фармацевтичного дистриб'ютора "БаДМ". Частка цієї компанії на українському ринку складає близько 40%.

Свій Aston Martin є і в однієї з найбільших агрокомпаній України – "МХП", що належить мільярдеру Юрію Косюку. Зелений Aston Martin DBX 2023 року оформили на підприємство ще три роки тому. Тоді такий автомобіль міг коштувати близько 150 тис. доларів.

Відомі власники Aston Martin. Інфографіка "Телеграфу"

Водночас це не найдорожча автівка цієї марки, яку купували представники бізнесу. Наприклад, Aston Martin DBX707 2024 року, вартість якого становить близько 340 тис. доларів, торік оформили на компанію "Буд.Інвест.Проект". Вона має трьох власників: Андрія Заїку (41%), Дмитра Козлова (41%) та Марину Чирву (18%). З травня 2015 по лютий 2017 року Андрій Заїка очолював Державну екологічну інспекцію України.

Зараз разом із Козловим та Чирвою він є співвласником групи компаній "Новий Зір – Ексімер". Вони працюють у медичній сфері та об'єднують мережу офтальмологічних центрів "Новий зір", клінік "Ексімер", а також мережу медичних коворкінгів "Кабімед".

Ранні моделі автомобілів можуть коштувати не менше за сучасні. Наприклад, бізнесмен Олександр Тісленко володіє Aston Martin DBS 2008 року ще з 2009-го. В Україні такий транспорт коштує близько 185 тис. доларів, причому пропозиції на ринку з'являються рідко.

Якщо ж замовляти Aston Martin DBS 2008 року з європейських аукціонів самостійно, базова ставка без урахування розмитнення та доставки може стартувати від 170 тис. доларів.

Тісленко є фігурантом гучної справи НАБУ, яку вже кілька років розглядає Вищий антикорупційний суд. За версією обвинувачення, бізнесмен давав хабарі тодішньому голові Держагентства автомобільних доріг Славоміру Новаку. Згодом Новак повернувся до рідної Польщі, де його затримали за створення злочинного угруповання. Правоохоронці підрахували, що лише Тісленко встиг передати Новаку близько 600 тис. доларів хабарів.

Ці кошти, як вважає слідство, допомогли компанії "Альтком", яка належить Тісленку, виграти тендер на ремонт ділянок дороги М-05 Київ – Одеса, що фінансувався коштом кредиту ЄБРР.

Аналіз ринку елітних авто під час повномасштабної війни демонструє цікаву тенденцію: попри економічні виклики та кризу, парк суперкарів в Україні продовжує поповнюватися ексклюзивними моделями. Покупцями таких машин найчастіше виступають не лише великі підприємці та агрохолдинги, а й родичі політиків, колишні високопосадовці чи фігуранти антикорупційних розслідувань.

Детальніше про власників елітних автівок, читайте в наступних публікаціях. Далі буде…