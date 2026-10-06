Голова НКРЕКП після звільнення оформив на себе Porsche та квартири: його син став власником спорткару за $322 тис.

Чим обзавівся ексголова НКРЕКП після відставки

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Валерій Тарасюк з 2014-го (з перервами) працював у Нацкомісії з питань енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), його двічі обирали головою регулятора. Минуло трохи більше року з моменту звільнення – і матеріальний стан колишнього чиновника різко змінився.

Тарасюк цього року оформив на себе фіолетовий Porsche, вартість якого значно перевищує 200 тис. доларів. На такій машині вже експосадовець навряд чи міг їздити на роботу в держорган. Однак тепер може не заощаджувати на власному автопарку. Крім того, він також обзавівся квартирою в одному з елітних ЖК в столиці – Busov Hill.

Любов до елітних автівок передалася і його сину. Нещодавно 23-річний Володимир Тарасюк купив зелений Porsche 911 2022 року.

"Телеграфу" вдалося знайти вже видалене оголошення про продаж цієї автівки. Продавець просив за автомобіль 322 тис. доларів. Детальніше про статки колишнього голови НКРЕКП та членів його родини – читайте в матеріалі.

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Після звільнення з НКРЕКП у 2025 році Валерій Тарасюк почав купувати дорогі активи: у 2025-му придбав Porsche Carrera та MINI Countryman, а у 2026-му став власником нового Porsche 911 Carrera, який коштує понад $200 тис.

у 2025-му придбав Porsche Carrera та MINI Countryman, а у 2026-му став власником нового Porsche 911 Carrera, який коштує понад $200 тис. Син Тарасюка, 23-річний Володимир, у лютому 2026 року став власником Porsche 911 2022 року, який раніше продавали за $322 тис. Також у нього є квартира площею 88,6 кв. м у ЖК Crystal Park Tower.

Сам Тарасюк у 2026 році придбав дві квартири: площею 48,3 кв. м у Солом'янському район і та 81,5 кв. м у ЖК Busov Hill. Їхня нинішня орієнтовна вартість – близько $70 тис. та від $270 тис. відповідно.

Їхня нинішня орієнтовна вартість – близько $70 тис. та від $270 тис. відповідно. За декларацією за 2025 рік Тарасюк мав $44,4 тис. грошових активів і 166 тис. грн, а після звільнення відкрив ФОП у сфері права. При цьому описані в матеріалі нові придбання родини оцінюються щонайменше у понад $1 млн за нинішньою вартістю активів.

Тарасюк та його родина мають зв'язки з енергетичним бізнесом, зокрема він у 2016–2019 роках працював у "Еф Енд Ем Україна", а після його повернення до НКРЕКП керівником компанії став його брат.

"Телеграф" попросив Тарасюка пояснити походження коштів, але на момент публікації відповіді не отримав.

Знайомтеся, Валерій Тарасюк – політичний довгожитель і любитель дорогих автівок

Валерій Тарасюк працював у НКРЕКП з перервами з 2014-го. Він віддав регулятору майже десять років свого життя і за цей період двічі обирався головою комісії. Останнього разу – у 2024-му. Однак на керівній посаді він пробув всього п'ять місяців та повернувся у крісло члена НКРЕКП. У червні 2025-го він остаточно звільнився.

Що цікаво, учасники енергетичного ринку здебільшого позитивно оцінюють останні місяці його роботи. Кажуть, що він активно займався лібералізацією ринку, а ще – пушив запуск розподіленої газової генерації. Хоча також у його біографії є щонайменше кілька "плям". Його звинувачували в тому, що він начебто допомагає підприємствам Віктора Пінчука купувати електроенергію за низькими тарифами. Хоча підтверджень цим звинуваченням не знайшлося.

Також публічно звучали звинувачення в конфлікті інтересів. І тут уже є фактаж. Під час своєї перерви в роботі в регуляторі, з 2016-го до 2019-го, він працював у компанії "Еф Енд Ем Україна". Ця фірма має ліцензію на продаж електричної енергії, тож ТОВ залежить від рішень НКРЕКП.

"Еф Енд Ем Україна" належить Ользі Спектор, доньці Михайла Спектора, колишнього топменеджера VS Energy. СБУ та ДБР пов'язують цю групу з підсанкційними російськими бізнесменами та політиками з так званої групи "Лужники": Олександром Бабаковим, Євгеном Гінером та Михайлом Воєводіним.

Після повернення в НКРЕКП Валерій Тарасюк офіційно більше не мав відношення до "Еф Енд Ем Україна". Однак керівником компанії влаштували його брата, адвоката Артема Тарасюка.

У своїй останній декларації за 2025-й Тарасюк вказав активи в розмірі 166 тис. грн, 10,4 тис. доларів на рахунках, ще 34 тис. доларів готівкою. Це значна сума практично для будь-якого українця. Проте цього замало, щоб пояснити видатки, які Тарасюк зробив уже цьогоріч.

Активи Тарасюка в декларації. Фото: реєстр НАЗК

У серпні 2025-го, майже одразу після звільнення, Тарасюк відкрив ФОП з основним видом діяльності "у сфері права". Кому саме він надає послуги, невідомо. Зважаючи на те, що Тарасюк залишається на третій групі єдиного податку, його офіційний дохід як ФОП обмежений відповідним річним лімітом (близько 10 млн грн).

Проте цілком імовірно, що витратив він значно більше цієї суми. Так, у своїй останній декларації він зазначив, що у 2025-му купив два автомобілі: Porsche Carrera 2012 року за 2,5 млн грн (близько 58 тис. доларів) та MINI Countryman 2024 року за 1,7 млн грн (близько 40 тис. доларів).

Однак "Телеграфу" вдалося встановити, що колишній голова НКРЕКП уже у 2026-му став власником новенького фіолетового Porsche 911 Carrera 2026 року. Така машина коштує значно більше 200 тис. доларів. При цьому, ймовірно, від автомобіля 2012 року він позбувся – продав або переоформив.

Любов до надзвичайно дорогих автівок – родинна риса Тарасюків. У декларації ексголова НКРЕКП зазначив, що "інколи користується" автомобілем свого вже згаданого 43-річного брата Артема. Йдеться про BMW X7 xDrive 40D 2025 року (коштує 6 млн грн, або 135 тис. доларів в еквіваленті).

Проте справжній шедевр автопрому дістався 23-річному сину колишнього голови НКРЕКП Володимиру. Як і батько, Володимир Тарасюк віддає перевагу Porsche. У лютому 2026-го на нього оформили автомобіль Porsche 911 2022 року. "Телеграфу" вдалося знайти оголошення про продаж машини сина колишнього чиновника. Виявилося, що молодшому Тарасюку дістався зелений Porsche, який продавали за 322 тис. доларів.

Оголошення про продаж Porsche 911 2022 року

Як саме син колишнього чиновника зміг заробити на такий автомобіль – загадка. З кінця 2025-го Володимир офіційно керує ТОВ "Уат-Роботікс". Це стартап, який має резидентство в Дія.City. До червня 2026-го фірма офіційно займалася "діяльністю у сфері інжинірингу, геології та геодезії, наданням послуг технічного консультування в цих сферах", але кілька місяців тому змінила сферу на "виробництво військових транспортних засобів".

Нерухомість Тарасюків: що належить родині ексчиновника

В останній декларації Валерій Тарасюк вказав низку земельних ділянок, а також будинок у селі Петрушки Бучанського району площею 340,5 кв. м. У 2026-му він купив однокімнатну квартиру площею 48,3 кв. м у Солом'янському районі.

Йдеться про десятирічну 16-поверхівку (будинок комфорт-класу від "Інтергал-Буд"). Така квартира зараз може коштувати близько 70 тис. доларів. Важко уявити, що Тарасюк приїжджає до цього будинку на своєму фіолетовому Porsche, який у кілька разів дорожчий за згадану квартиру.

Але це далеко не єдина покупка ексголови НКРЕКП. У лютому 2026-го він став власником квартири площею 81,5 кв. м в одному з елітних ЖК столиці – Busov Hill. Зараз квартири тут такої площі коштують від 270 тис. доларів.

Скільки коштує квартира як у Тарасюка. Фото: flatfy.ua

Син Валерія Тарасюка, 23-річний Володимир, уже встиг стати власником двох квартир. Ще у 2022-му, коли хлопцю було 19 років, на нього оформили квартиру в ЖК Crystal Park Tower площею 88,6 кв. м. Що цікаво, в декларації Тарасюка за 2022-й сина немає, також не зазначені видатки на купівлю житла. Зараз така квартира без ремонту коштує більше 200 тис. доларів.

Також сину належить частка у квартирі на вул. Павлівській площею 160,6 кв. м. Раніше ця нерухомість повністю належала вже колишній дружині чиновника – Вікторії Крижановській.

Варто зазначити, що до 2014-го Тарасюк працював у VS Energy International, активи якої зараз намагається конфіскувати ВАКС. Проте якби він встиг заробити в компанії стільки, скільки вистачило б на квартири та Porsche через 12 років, він мав би декларувати ці збереження. А в останній декларації за 2025-й його заощадження не дозволяли купити навіть відносно бюджетну квартиру в 16-поверхівці, не кажучи вже про нерухомість в елітному ЖК та елітну спортивну автівку.

"Телеграф" направив запит Валерію Тарасюку з проханням пояснити джерело походження коштів. На момент публікації відповіді ми не отримали. Ми також направимо запит до НАБУ з проханням проаналізувати опубліковані в цій публікації матеріали. Далі буде…

Запит Валерію Тарасюку від редакція видання «Телеграф»