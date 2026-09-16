Як митник на пенсії та його невістка-суддя збудували ЖК: гроші за квартири "забули" показати податковій

Питання про походження коштів, що дали старт родинному бізнесу з нерухомості, залишилося відкритим

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Колишній високопоставлений закарпатський митник Михайло Свида в серпні 2026-го почув радісну звістку. Кримінальне провадження проти нього закрили, таке рішення ухвалив Ужгородський міськрайонний суд після того, як експосадовець доплатив мільйони гривень податків.

Чоловік фактично визнав ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах: йшлося про доходи від продажу квартир у житловому комплексі (ЖК), пов’язаному з родиною Свиди. За версією слідства, колишній митник отримував за квартири готівку, а доходи приховував від податківців. Після сплати податків, претензії у межах цього кримінального провадження були зняті.

Однак сплата мільйонів гривень не знімає інше питання: звідки у колишнього митника, який вийшов на пенсію після багаторічної роботи на державній службі, взялися кошти на придбання землі та будівництво ЖК на сотні квартир?

Детальніше про родину Свиди, його невістку-суддю та новий бізнес ексмитника, читайте у матеріалі "Телеграфу".

Головне:

Колишній митник Михайло Свида після виходу на пенсію став забудовником – він є замовником будівництва ЖК "Радіщева" в Ужгороді, який складається із семи багатоповерхівок.

Забудова пов’язана з родиною Свиди та мережею компаній – серед структур, які офіційно виступали замовниками будинків, є фірми, пов’язані з дружиною та сином колишнього митника.

Свиду підозрювали в несплаті податків із продажу квартир – за версією слідства, у 2022–2025 роках він отримав майже 37,8 млн грн від майбутніх власників житла і не задекларував ці доходи .

. Провадження закрили після сплати понад 7 млн грн податків, однак залишається питання щодо походження коштів, за які колишній держслужбовець придбав землю та профінансував будівництво ЖК.

Родина Свиди володіє значними активами та пов’язана із суддею – син Олександр має 19 об’єктів нерухомості й будівельний бізнес, а його дружина Лариса Курах є суддею; НАЗК раніше виявило порушення в її декларації на 10 млн грн.

Колишній митник і ЖК на сотні квартир: як родина Свиди пов’язана із забудовою в Ужгороді

Майже все професійне життя Михайло Свида провів на митниці. Ще у 2000-х він працював на Чопській митниці, а у 2016 році завершив кар’єру на посаді заступника начальника управління організації митного контролю Закарпатської митниці.

На той момент Свиді було 60 років. Він вийшов на пенсію – і, як свідчать дані реєстру юросіб, невдовзі змінив державну службу на зовсім іншу сферу. Колишній митник став одним із замовників будівництва великого житлового комплексу в Ужгороді.

Свида – замовник будівництва. Lun

Йдеться про ЖК "Радіщева" – масштабний проєкт, який складається із семи багатоповерхових будинків. Будівництво розпочалося ще у 2019 році й триває дотепер.

Офіційно замовником будівництва одного з будинків ЖК "Радіщева" став саме Михайло Свида. У цьому будинку передбачено 87 квартир, а також підземний паркінг на 22 машиномісця.

Інші будинки комплексу оформлювалися на різні юридичні особи – ТОВ "Автогаз", ЖБК "По О. Хіри", ЖБК "Радіщева 8". Водночас ці структури пов’язані з родиною Свиди.

Профільне видання "Нерухомі" писало про те, що "за будівництвом стоїть родина ексзаступника [голови] Закарпатської митниці Михайла Свиди (замовник будівництва) та судді Мукачівського міськрайонного суду Лариси Курах".

Але тут є важливий нюанс: Курах не просто пов’язана із сім’єю забудовника – вона є дружиною сина Михайла Свиди, Олександра.

Тобто в історії довкола житлового комплексу фігурує ціла родина: колишній митник Михайло Свида, його дружина Марта, син Олександр та дружина сина – суддя Лариса Курах.

Компанія на 500 гривень і десятки фірм

Одна з компаній, яка фігурує в історії ЖК, – ТОВ "Автогаз" (замовник будівництва).

До кінця 2022 року її власниками були Марта та Олександр Свиди – дружина та син колишнього митника. Згодом компанію переписали на громадянина Узбекистану Нурматжона Нурматова.

При цьому статутний капітал "Автогазу" скоротили з 2,4 млн грн до символічних 500 грн. На Нурматова вже переписали 54 проблемні компанії з різних регіонів України. Тож ймовірно, Нурматжон – підставна особа, так званий "лось"-іноземець, на яких останнім часом переоформлюють фірми.

Як виглядає ЖК. Фото: novobudova.pro

На кого переписали ЖК. Джерело: Opendatabot

Тим часом сам ЖК "Радіщева" – досить великий об’єкт. Сьогодні квартири тут продаються приблизно по $1000 за квадратний метр без ремонту. Варіанти з ремонтом можуть коштувати близько $2000 за квадрат.

Тож родина непогано заробила на продажі нерухомості. 30 липня 2026 року колишній митник отримав підозру в умисному ухиленні від сплати податків. У матеріалах справи йдеться про продаж квартир в чотирьох із семи будинків житлового комплексу.

За версією слідства, йдеться про 272 квартири загальною площею 13 131,5 кв. м. У середньому це близько 48,2 кв. м на одну квартиру.

Слідчі стверджують, що у 2022–2025 роках Свида, використовуючи статус власника земельної ділянки та замовника будівництва, отримав від майбутніх власників квартир готівкою 37 775 094,05 грн. При тому цілком можливо, що це далеко не вся сума, адже вартість нерухомості в цьому ЖК значно вища (навіть на етапі будівництва).

Тож йдеться лише про офіційні цифри, які можуть бути заниженими. При цьому, за версією слідства, ці доходи не були задекларовані, а відповідні податки не сплачувалися.У матеріалах справи зазначається, що кошти фактично отримувалися "в тіні".

Зрештою кримінальне провадження закрили вже через кілька тижнів, адже Свида сплатив до бюджету близько 7,4 млн грн податків.

Але ця історія залишає ще одне важливе питання: звідки у колишнього державного службовця, який вийшов на пенсію у 60 років, взялися гроші на землю та масштабне будівництво житлового комплексу?

Саме це питання "Телеграф" адресував Михайлу Свиді. На момент підготовки матеріалу відповіді редакція не отримала.

Родина Свиди. Від митниці до нерухомості. Інфографіка "Телеграфу"

Нерухомість родини вимірюється десятками об’єктів

Сьогодні 69-річний Михайло Свида залишається власником значної кількості нерухомості. Після продажу частини активів у нього залишилося 12 об’єктів нерухомості, серед яких чотири земельні ділянки. У самому ЖК "Радіщева" Свида має чотири паркомісця та три нежитлові приміщення.

Крім того, у нього є трикімнатна квартира в Ужгороді, яку він придбав і оформив на себе ще тоді, коли працював державним службовцем.

Його дружина Марта володіє дев’ятьма об’єктами нерухомості. Серед майна родини – Land Rover Range Rover 2019 року. Вартість такого автомобіля на ринку зараз становить близько $50 тис.

Ще більшим є перелік майна у сина – Олександра Свиди. У його власності перебуває 19 об’єктів нерухомості. Крім того, він офіційно володіє низкою компаній, зокрема ТОВ "СММ-2023", яке займається будівництвом житла.

Дружина Олександра Свиди – Лариса Курах – є суддею Мукачівського міськрайонного суду. У декларації вона зазначила, що її чоловік безоплатно користується Range Rover Sport 2025 року. Такий автомобіль може коштувати близько $150 тис. Машина оформлена на ТОВ "Автобан", єдиною власницею якого є донька подружжя – Ніколь Свида.

Якими автомобілями користується родина. Джерело - НАЗК

Сама суддя користується Range Rover 2019 року вартістю близько $50 тис. Автомобіль належить ТОВ "Будавтодор". Ця компанія, своєю чергою, оформлена на родичів – матір судді Ольгу Курах та доньку Олександра Свиди Ніколь.

Ще одна компанія – ТОВ "Ніколь+" – також пов’язана з родиною судді. Серед її засновників раніше був Олександр Свида. Він вніс до статутного капіталу нерухомість і отримав частку вартістю 10 млн грн.

Цього майнового права суддя Лариса Курах не вказала у своїй декларації. Порушення виявило НАЗК.

Справу розглядала Друга дисциплінарна палата Вищої ради правосуддя. Суддя пояснювала, що не знала про корпоративні права чоловіка і не могла самостійно перевірити їх за ідентифікаційним кодом фізичної особи. Саме тому, за її словами, вона не мала можливості знати про відповідну частку. Цікаво, яким чином служителька Феміди могла не знати про бізнес, до якого має відношення не лише її чоловік, але і донька, і матір.

Історія ЖК "Радіщева" – це не лише історія про ухилення від сплати податків. У центрі уваги опинився колишній митник, який після завершення багаторічної державної служби став замовником масштабного будівництва. Поруч із ним – дружина-пенсіонерка, син із десятками об’єктів нерухомості, мережа пов’язаних компаній та невістка-суддя.

Податки, зрештою, були сплачені, а кримінальне провадження припинили. Проте питання про походження коштів, які дали старт цьому бізнесу, залишається.

І саме відповідь на це питання могла б пояснити, як державний службовець пенсійного віку за кілька років опинився у центрі великого житлового проєкту в Ужгороді. Детальніше про родину Свиди, читайте в наступних публікаціях. Далі буде…