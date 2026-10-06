Porsche, ЖК Busov Hill и миллион долларов: кто такой экс-глава НКРЭКУ Тарасюк и что он купил после увольнения

В списке – два элитных авто, MINI и квартиры в дорогих киевских жилых комплексах

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Бывший глава НКРЭКУ Валерий Тарасюк, почти десять лет проработавший в энергетическом регуляторе и дважды им руководивший, после увольнения в июне 2025 года начал стремительно скупать недвижимость и люксовые автомобили.

Как выяснил "Телеграф", общая стоимость новых машин и жилья, оформленных на Тарасюка и его родственников после ухода с должности, превышает 1 миллион долларов. Подробности расследования читайте по ссылке: Глава НКРЭКУ после увольнения оформил на себя Porsche и квартиры: его сын стал владельцем спорткара за $322 тыс.

Что известно о Тарасюке

Валерий Тарасюк с 2006 по 2014 год был вице-президентом и руководителем юрдепартамента ООО "VS Energy International Украина". С 2014 года работал директором Департамента судебной работы Министерства юстиции и в том же году был назначен членом НКРЭКУ. В отставку ушел в 2016-м, в том же году вернулся в бизнес – до 2019 года работал директором в ООО "Эф Энд Эм Украина".

Валерий Тарасюк

В 2019 году он снова стал членом комиссии, а позже был избран ее главой. Возглавлял НКРЭКУ с 2019 по 2022 год и во второй раз был избран в 2024-м. Его работу оценивали преимущественно положительно за либерализацию рынка, однако звучали и нарекания, а также обвинения в конфликте интересов. В частности, из-за того, что фирма, где он работал в 2016–2019 годах, имеет лицензию на продажу электроэнергии и зависит от решений НКРЭКУ. Когда Тарасюк вернулся в Комиссию, компанию возглавил его брат. После увольнения в 2025 году у Тарасюка открыт ФЛП с деятельностью в сфере права – согласно системе налогообложения (3-я группа), его официальный доход не должен превышать годовой лимит около 10 млн грн.

Имущество и декларации

В декларации за 2025 год Тарасюк указал около 44 тысяч долларов денежных активов и 166 тысяч гривен сбережений. Но в том же 2025 году он приобрел Porsche Carrera 2012 года и MINI Countryman 2024-го, а в 2026 году обзавелся новым Porsche 911 Carrera стоимостью более 200 тысяч долларов. В том же году экс-чиновник оформил две столичные квартиры: площадью 48,3 кв. м в Соломенском районе и 81,5 кв. м в элитном ЖК Busov Hill. Подобное жилье сейчас оценивают в 70 тыс. долларов и от 270 тыс. долларов соответственно.

В последней декларации Валерий Тарасюк также указал несколько земельных участков и дом в селе Петрушки Бучанского района площадью 340,5 кв. м.

Имущество Валерия Тарасюка и его сына

Интересные приобретения нашлись и у семьи экс-руководителя регулятора. В феврале 2026 года его 23-летний сын Владимир оформил на себя Porsche 911 2022 года выпуска. Журналисты "Телеграфа" разыскали удаленное объявление о продаже этого автомобиля – за него просили 322 тысячи долларов. На Владимира также записаны квартира площадью 88,6 кв. м в столичном ЖК Crystal Park Tower и доля в квартире на 160,6 кв. м по улице Павловской в Киеве.

Ранее "Телеграф" рассказывал о другом случае появления сомнительного состояния после увольнения – экс-чиновник таможни после выхода на пенсию стал владельцем участка и заказал строительство жилого комплекса. Следствие установило: в течение 2022–2025 годов покупатели будущих квартир заплатили ему наличными более 37,7 млн грн, которые он не внес в декларацию.