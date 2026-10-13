Осінні канікули в школах почнуться не у всіх однаково: скільки вони будуть тривати

Кожна школа має право сама визначати дати канікул, але є рекомендації МОН

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Осінні канікули у 2026 році орієнтовно триватимуть з 26 жовтня до 1 листопада. Однак в Україні немає єдиного графіка канікул для кожної області, оскільки згідно із законодавством кожен заклад освіти та місцеві громади мають автономію та можуть самостійно визначати, дати відпочинку для школярів.

"Телеграф" розповідає, коли будуть осінні канікули у навчальному році 2026-2027. Це традиційний тиждень відпочинку після двох місяців навчань. Проте його дати та тривалість можуть відрізнятися у різних навчальних закладах, рішення про них ухвалюють заклади освіти залежно від безпекової ситуації, погодних умов та ситуації з енергопостачанням у конкретному регіоні.

Базовим та найпопулярнішим варіантом для більшості областей є рекомендований МОН період з 26 жовтня до 1 листопада 2026 року. У Києві та більшості регіонів осінні канікули будуть саме в ці дати.

Луцьк

Осінні канікули у школах Луцька триватимуть з 26 до 30 жовтня 2026 року, повідомляє ZAXID.NET з посиланням на заступницю директора департаменту освіти Луцької міської ради Тетяну Силку.

Усі школярі міських комунальних закладів освіти відпочиватимуть в однакові дати. Водночас у департаменті наразі не мають інформації про графік канікул у приватних школах.

Львів

Більшість закладів освіти Львова запланували осінні канікули з 26 жовтня до 1 листопада 2026 року. Водночас у деяких львівських школах канікули визначені лише на робочі дні — з 26 до 30 жовтня, а разом із вихідними відпочинок фактично триватиме довше.

Славутич

Міський голова міста Славутич Київської області Юрій Фомічев повідомив, що в місті рекомендували розпочати канікули у школах раніше: з 13 жовтня до 20 жовтня (вівторок) включно.

Він пояснив це тим, що через тривоги діти постійно перебувають в укриттях всі разом. Стало холодніше і поки не ввімкнули опалення, кількість захворювань зростає. 19-го жовтня планують почати опалювальний сезон.

Рівне

Цьогоріч осінні канікули у школах Рівного триватимуть з 26 до 30 жовтня. Про це ZAXID.NET повідомив начальник управління освіти виконавчого комітету Рівненської міської ради Андрій Мазур.

Тернопіль

У школах Тернополя школярі підуть на відпочинок з 26 жовтня, а триватимуть канікули до 1 листопада (включно). Проте певні заклади освіти можуть дещо змінити цей графік.

Інформацію про терміни осінніх канікул у кожному конкретному навчальному закладі можна отримати на офіційних сайтах шкіл чи в у класних керівників. У регіонах, які потерпають від щоденних обстрілів росіян дати канікул можуть зміщуватися залежно від ситуації з безпекою та роботою інфраструктури.

Раніше "Телеграф" розповідав, що президент України Володимир Зеленський підписав Закон щодо окремих питань підготовки громадян до національного спротиву (№ 4826-ІХ). Зокрема він передбачає впровадження дисципліни "Основи національного спротиву" у школах.