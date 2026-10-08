Потребує часу: Клопотенко назвав важливу проблему реформи шкільного харчування

Кухарям потрібні навчання, гідні зарплати й умови праці, щоб вони могли готувати за новими стандартами

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Перенавчання шкільних кухарів — один із головних викликів реформи харчування, переконаний відомий український шеф-кухар Євген Клопотенко. Він підтримує безоплатні обіди в школах і не вважає реформу харчування в їдальнях проваленою.

Детальніше про це він розповів в інтерв'ю виданню "Фокус". За його словами, зміни все ще тривають, але в окремих навчальних закладах проблеми досі залишаються.

Кухарям потрібні умови, щоб працювати за новими стандартами

На думку Клопотенка, не можна вимагати від шкільних кухарів якісно готувати по-новому, якщо їм не створили для цього умов. Зарплати, навчання й умови праці — частина реформи. Без цього саме оновлення меню не змінить того, що отримують діти.

"Окрема проблема — кухарі. Якщо ми хочемо, щоб вони готували якісно, потрібно говорити про їхні зарплати, умови роботи й навчання", — говорить Євген Клопотенко.

Водночас він визнає: перенавчити працівників непросто. Та ця робота вже триває, і до неї долучилася його команда.

Безоплатні обіди мають підтримувати дітей і родини

Клопотенко підтримує політику безоплатного харчування. Діти повинні отримувати гарячу, смачну та здорову їжу, а доступ до обідів підтримує і їхні родини, наголошує він.

При цьому шеф-кухар визнає, що зміни в школах запроваджують нерівномірно. Десь може бракувати обладнання чи працівників, десь — належної організації. Клопотенко закликає розбиратися з такими випадками на місцях, а не оцінювати всю реформу за одним невдалим обідом.

Шкільні кухні ще оновлюють

До початку реформи в школах роками готували за радянськими рецептами, а в меню переважали вуглеводи. Клопотенко зауважує, що їжа часто була незадовільної якості й смаку, а це впливало на здоров’я дітей та їхні харчові звички. Змінити таку систему в масштабах країни є великою роботою.

Тепер оновлюють норми харчування, меню та підходи до закупівель, ремонтують харчоблоки. За словами кулінара, це вже значний крок, однак нові підходи працюють належним чином не всюди. Зокрема, в одній зі шкіл Чернівців учням подали запіканку, скибку хліба, цілу морквину та чай. На думку Клопотенка, цей випадок потрібно розглянути й виправити, але не узагальнювати на всю країну.

Окремі проблеми не означають, що реформа провалилася, наголошує Клопотенко. Вона ще не завершена, а повномасштабна війна ускладнює розв’язання деяких питань.

"Труднощі не перекреслюють усього, що вже зроблено. Вони показують, де потрібно більше залученості й відповідальності", — підсумовує Євген Клопотенко.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв, що Клопотенко долучився і до реформи харчування для Збройних Сил України. Кулінар особисто підкреслив, що важливо дозволити військовим кухарям обмінюватися рішенням із колегами з інших підрозділів.