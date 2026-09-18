У школах ввели жорстке правило через тривоги: що раптово змінилося

Шкільний день тепер може затягнутися

Довіряйте надійному — підпишіться на Telegraf у Google Новинах

В українських школах ввели нові правила під час повітряних тривог. Відтепер навчальний процес буде організований інакше і формат проведення уроку – онлайн чи офлайн, також залежатиме від ситуації у місті.

Про це "Телеграфу" стало відомо з власних джерел. В одному із шкільних чатів міста Дніпро було опубліковано нові правила:

Якщо повітряна тривога у місті почалася до початку навчального процесу, діти не йдуть до школи та перебувають у безпечних місцях. При можливості приєднуються до уроку у форматі онлайн.

Після відбою тривоги і діти, і вчителі мають годину, щоб дістатися школи.

Якщо повітряна тривога триває довше за другий урок, всі залишаються вдома на навчанні цього дня.

Якщо тривога продовжується після закінчення уроків, діти сидять до відбою або до того моменту, коли їх заберуть батьки.

Нові правила під час повітряної тривоги. Інфографіка: "Телеграф"/ШІ

Останнє правило стало особливою несподіванкою, оскільки батьки школярів розповідають, що писали офіційні заяви, щоби дітей відпускали додому після уроків, не чекаючи закінчення повітряної тривоги. При цьому в документі було зазначено, що школа не нестиме відповідальності за наслідки.

Раніше ці заяви враховувалися та дітей справді відпускали. Проте зараз вони більше не беруться до уваги. Відтепер діти або чекають на закінчення тривоги, якщо вона після завершення уроків, або їх мають забирати батьки.

Таким чином, час і тривалість повітряної тривоги безпосередньо впливатимуть на те, як діти навчатимуться скільки часу і чи зможуть вони приходити до школи на офлайн заняття.

При цьому важливо зазначити, що інформації про те, що аналогічні правила були введені у всі школи, немає. В даному випадку розглядається ситуація у дніпроській освітній установі.

Що рекомендували у МОН

Згідно з ранніми рекомендаціями Міністерства освіти і науки України, школи до початку навчального процесу мали заздалегідь визначити, як працюватимуть залежно від ситуації з безпекою.

Є 3 основні моделі:

Очна — заняття у школі, під час тривоги перехід у укриття.

— заняття у школі, під час тривоги перехід у укриття. Комбінована — чергування очного та дистанційного навчання.

— чергування очного та дистанційного навчання. Дистанційна – якщо безпечно перебувати у школі неможливо.

Рекомендації схожі на ті, які ввели у дніпровській школі:

Якщо тривога почалася до уроків, тоді діти не йдуть до школи, а навчання може проводитись дистанційно

Якщо тривога почалася під час занять, тоді учні та вчителі переходять у укриття. За наявності умов урок може продовжуватись

Якщо тривоги кілька днів поспіль тривають понад 2 години протягом навчального дня, школам рекомендують перейти в підготовлене для навчання укриття або перейти на дистанційний формат.

Але рекомендацій про те, щоб дітей не відпускали після уроків, немає.

Як школи можуть працювати під час повітряних тривог. Інфографіка: "Телеграф"/ШІ

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що у Києві пропонують відключити сигнал повітряної тривоги у певний час доби.