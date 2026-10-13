Осенние каникулы в школах начнутся не у всех одинаково: сколько они продлятся

Каждая школа имеет право сама определять дату каникул, но есть рекомендации МОН

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Осенние каникулы в 2026 году ориентировочно продлятся с 26 октября по 1 ноября. Однако в Украине нет единого графика каникул для каждой области, поскольку согласно законодательству каждое учебное заведение и местные общины имеют автономию и могут самостоятельно определять даты отдыха для школьников.

"Телеграф" рассказывает, когда будут осенние каникулы в учебном году 2026-2027. Это традиционная неделя отдыха после двух месяцев обучения. Однако его даты и продолжительность могут отличаться в различных учебных заведениях, решения о них принимают учебные заведения в зависимости от ситуации, погодных условий и ситуации с энергоснабжением в конкретном регионе.

Базовым и популярным вариантом для большинства областей является рекомендованный МОН период с 26 октября по 1 ноября 2026 года. В Киеве и большинстве регионов осенние каникулы будут именно в эти даты.

Луцк

Осенние каникулы в школах Луцка продлятся с 26 по 30 октября 2026 года, сообщает ZAXID.NET со ссылкой на замдиректора департамента образования Луцкого городского совета Татьяну Силку.

Все школьники городских коммунальных учебных заведений будут отдыхать в одинаковые даты. В то же время в департаменте пока нет информации о графике каникул в частных школах.

Львов

Большинство учебных заведений Львова запланировали осенние каникулы с 26 октября по 1 ноября 2026 года. В некоторых львовских школах каникулы определены только на рабочие дни — с 26 по 30 октября, а вместе с выходными отдых фактически будет длиться дольше.

Славутич

Городской голова города Славутич Киевской области Юрий Фомичев сообщил, что в городе рекомендовали начать каникулы в школах раньше: с 13 октября по 20 октября (вторник) включительно.

Он объяснил это тем, что из-за тревог дети постоянно находятся в укрытиях все вместе. Стало холоднее и пока не включили отопление, количество заболеваний растет. 19 октября планируют начать отопительный сезон.

Ровно

В этом году осенние каникулы в школах Ровно продлятся с 26 по 30 октября. Об этом ZAXID.NET сообщил начальник управления образования исполнительного комитета Ровенского городского совета Андрей Мазур.

Тернополь

В школах Тернополя школьники уйдут на отдых с 26 октября, а продлятся каникулы до 1 ноября (включительно). Однако определенные учебные заведения могут несколько изменить этот график.

Информацию о сроках осенних каникул в каждом конкретном учебном заведении можно получить на официальных сайтах школ или у классных руководителей. В регионах, страдающих от ежедневных обстрелов россиян, даты каникул могут смещаться в зависимости от ситуации с безопасностью и работы инфраструктуры.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что президент Украины Владимир Зеленский подписал Закон об отдельных вопросах подготовки граждан к национальному сопротивлению (№ 4826-IX). В частности, он предусматривает внедрение дисциплины "Основы национального сопротивления" в школах.