Уроки музики у школах пропонують повернути: чому саме

Музика здатна стати простором для творчого самовираження

Довіряйте надійному — підпишіться на Telegraf у Google Новинах

В Україні пропонують повернути регулярне вокально-хорове навчання до шкіл. Для цього необхідно створити механізм, який дозволить дітям системно співати під час навчання.

Відповідну петицію було опубліковано на сайті Кабінету Міністрів України. Ініціатор упевнений: уроки музики мають повноцінно розвивати та психологічно розвантажувати учнів, а не залишатися другорядною частиною розкладу.

При цьому збільшувати кількість уроків чи додатково навантажувати школярів не планують.

Хочуть повернути практичний спів

У петиції пропонують запровадити окремий предмет або обов’язковий курс – наприклад, "Спів" або "Вокально-хорове мистецтво" – у рамках освітньої галузі "Мистецтво".

Основний акцент роблять на практиці. Замість сухої теорії школярам пропонують регулярно співати, ставити голос, брати участь у хорі та знайомитись з українською музичною культурою.

Автор ініціативи наголошує, що сучасні діти живуть під серйозним інформаційним та емоційним тиском: позначаються об’ємні навчальні програми, домашні завдання, контрольні, вплив цифрового середовища та наслідки війни. Музика здатна стати простором для творчого самовираження та допомогти відновити сили

Спів допоможе виявити таланти

Ще одне ключове завдання ініціативи – вчасно помічати обдарованих дітей.

Не кожна сім’я може оплатити приватні уроки вокалу чи музичну школу. Звичайний клас нерідко виявляється єдиним місцем, де дитина отримує шанс виявити здібності.

Автори пропонують збудувати зрозумілий ланцюжок: направляти здібних учнів до музичних та художніх шкіл, вокальних студій, хорів, ансамблів, профільних коледжів та інших закладів художньої освіти.

"Талант треба спочатку побачити. А потім – підтримати", – йдеться у тексті петиції.

Окрема увага – українській пісні

Програма курсу передбачає регулярне вивчення українських народних пісень, календарно-обрядових творів, академічної музики, сучасних композицій та національної вокально-хорової спадщини.

Автори нагадують, що українська пісня формує історичну пам’ять та культурну ідентичність. Дітям важливо виконувати її наживо, а не просто читати про неї в підручниках.

Вокально-хорове навчання пропонують зробити регулярним у школах. Інфографіка: "Телеграф"/ІІ

Що пропонують Кабміну

Автор петиції просить уряд:

доручити МОН розробити пропозиції щодо гарантованого вокально-хорового компонента у шкільній освіті;

розглянути можливість запровадження окремого предмета або обов’язкового курсу "Співи"/"Вокально-хорове мистецтво";

забезпечити регулярну практичну роботу із вокалом;

включити до програми українську народну та професійну музику, календарно-обрядові твори та сучасну українську пісню;

створити систему раннього виявлення музично обдарованих;

забезпечити методичну та кадрову підтримку педагогів;

враховувати музичну та творчу діяльність як один із способів психологічного розвантаження школярів.

Ініціатор наголошує: це не копіювання радянських форматів, а бажання адаптувати практику до сучасних потреб учнів.

Головна мета – дати кожній дитині можливість спробувати себе в музиці незалежно від місця проживання, сімейного бюджету чи поблизу спеціалізованої школи.

Збір підписів/сайт Кабінету Міністрів України

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що проблема надмірного навантаження учнів стимулює різні ініціативи щодо перегляду організації шкільного процесу в Україні. Раніше обговорювалося впровадження здвоєних уроків та більш збалансований розподіл предметів упродовж тижня. Такий підхід покликаний зменшити кількість підручників у портфелях і скоротити кількість дисциплін, які потребують домашньої підготовки в той самий день. Додатково пропонувалося координувати обсяг завдань між педагогами, щоб запобігти концентрації навантаження на школярів.