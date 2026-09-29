Перехід на зимовий час: чи заощадить електроенергію переведення годинників

Економія не така значна, але під час війни й вона важлива

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Наслідком переходу на зимовий час (у 2026 році відбудеться 25 жовтня) стане більш раціональне використання електроенергії. Переведення годинників впливає на те, у які години зростає її споживання, зокрема через освітлення.

Офіційних даних, скільки саме електроенергії може заощадити перехід на зимовий час, немає. Однак за оцінками деяких експертів, через сучасні системи енергозбереження, економія від переведення годинників може складати лише у 2%, пише "РБК-Украна". Проте під час війни навіть така, на перший погляд, незначна економія може бути важливою.

Перехід на зимовий час 2026. Зображення: oblikbudget.com.ua

Скільки електроенергії споживає Україна

За даними ЦПД, Миттєва потужність споживання в українській енергосистемі зазвичай становить близько 12–15 ГВт у теплу пору року та зростає до 16–18 ГВт під час зимових піків. Середньодобове споживання України становить приблизно 220–300 млн кВт·год (або 220–300 ГВт·год) залежно від пори року та температурного режиму.

Раніше "Телеграф" писав, що за оцінкою голови ГО "Бюро комплексного аналізу та прогнозів", експерта з питань енергетики Сергія Дяченка, перехід на зимовий час може зменшити необхідність запровадження графіків відключень світла. Яка насправді користь від переведення годинників.