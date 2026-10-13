Ночная смена будет на час дольше из-за перевода часов: обязан ли работодатель платить больше

Ночная доплата начисляется за каждый фактически отработанный час

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В ночь на 25 октября 2026 года в Украине часы переведут на час назад. Если смена в магазине длится с 22:00 до 06:00 и неоплачиваемого перерыва нет, сотрудник фактически отработает девять часов.

Этот час работодателю нужно внести в табель и оплатить. Об этом сообщается на сайте Torgsoft.

Перерасчет необходим для работников, чья смена охватывает момент перехода: продавцов круглосуточной точки, охранников, кладовщиков и других работников с ночным графиком. Отметим, что даже во время военного положения в некоторых компаниях остаются ночные смены.

Как учитывать отработанное время и ночные часы

Ночным считается время с 22:00 до 06:00. По статье 108 КЗоТ доплата за каждый час ночной работы должна составлять не менее 20% часовой тарифной ставки или оклада. Если во время неоплачиваемого перерыва сотрудник действительно свободен от обязанностей, этот период не включают в рабочее время. Одной записи "обед" в графике недостаточно: если работник продолжает обслуживать покупателей или выполнять другие задачи, вычитать это время нельзя.

При ставке 100 грн и доплате 20% девять часов, вошедших в норму рабочего времени, обойдутся в 1 080 грн до удержаний: 900 грн основной оплаты и 180 грн ночной доплаты. Если сотрудник действительно отдыхал во время неоплачиваемого получасового перерыва, оплатить нужно 8,5 часа.

Как учитывать отработанное время и ночные часы. Инфографика: "Телеграф" / ИИ

Когда повторный час считают сверхурочным

При поденном учете проверяют, не превышена ли установленная продолжительность рабочего дня. При суммированном учете сверхурочные часы определяют в конце учетного периода: фактически отработанное время сравнивают с нормой. Поэтому девятичасовая смена сама по себе не означает, что один час автоматически становится сверхурочным.

Если час признали сверхурочным, при почасовой оплате его оплачивают в двойном размере, а ночную доплату начисляют отдельно. Во время военного положения ночное время и гарантия повышенной оплаты сохраняются. Недельную норму до 60 часов могут установить только для работников, занятых на объектах критической инфраструктуры.

Документы и расчеты после смены

Работодателю нужно заранее проверить график, время передачи смены и порядок учета. Ответственный за табель должен внести фактически отработанные часы, перерывы и ночное время. Для промежутка с 03:00 до 04:00 следует уточнить, указано ли время до перевода часов или после него, чтобы при расчете не возникло разночтений.

Если во время военного положения меняются существенные условия труда или оплаты, работника уведомляют до введения этих условий. "Задним числом уменьшать уже отработанные часы или причитающиеся доплаты нельзя".

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что переход от лета к зиме произойдет раньше, чем обычно.