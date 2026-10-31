Якщо не встигнете - втратите гроші. Крайня дата подачі заяви на субсидію наближається

Подавати документи повторно мають не всі

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Щоб отримувати житлову субсидію від початку опалювального сезону – з 1 жовтня, – заяву потрібно подати до 30 листопада 2026 року. Це стосується тих, хто звертається по допомогу вперше або має повторно подати документи.

Детальніше читайте у матеріалі "Телеграфа": Оновлені квоти на бронювання та тарифи: які зміни почнуть діяти з 1 листопада

Більшості людей, які вже отримують субсидію і не мають змін у домогосподарстві, її перерахують автоматично. Якщо не встигнути подати заяву до 30 листопада, виплату призначать лише з місяця звернення.

Кому потрібно подати нову заяву та декларацію

Повторно подати заяву й декларацію потрібно, якщо змінився склад домогосподарства, його майновий стан або інші обставини. Якщо таких змін немає, субсидію тим, хто вже її отримує, перерахують автоматично.

Нову заяву потрібно подати, якщо в помешканні фактично живе менше людей, ніж зареєстровано. Звернутися мають і домогосподарства, яким відмовили в допомозі в неопалювальний сезон.

Документи мають подати й ті, хто оформлює житлову субсидію вперше. Також заяву подають громадяни, які звертаються по субсидію на придбання скрапленого газу, твердого або рідкого пічного побутового палива.

Як визначають право на виплату та куди подати документи

Право на житлову субсидію визначають окремо для кожної родини. Під час розгляду враховують доходи сім’ї та обов’язковий платіж.

Заяву й декларацію можна подати в сервісному центрі Пенсійного фонду України, надіслати поштою або оформити через електронні сервіси.

Раніше "Телеграф" розповідав, що оформити субсидію можна навіть на орендоване житло. Як і хто може зекономити на комуналці.