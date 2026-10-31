Если не успеете – потеряете деньги. Крайняя дата подачи заявления на субсидию приближается

Подавать документы повторно не все

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Чтобы получать жилищную субсидию с начала отопительного сезона – с 1 октября – заявление нужно подать до 30 ноября 2026 года. Это касается тех, кто обращается за помощью впервые или должен повторно подать документы.

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Большинству людей, уже получающих субсидию и не имеющих изменений в домохозяйстве, ее перечислят автоматически. Если не успеть подать заявление до 30 ноября, выплату назначат только с месяца обращения.

Кому нужно подать новое заявление и декларацию

Повторно подать заявление и декларацию следует, если изменился состав домохозяйства, его имущественное положение или другие обстоятельства. Если таких изменений нет, субсидию тем, кто уже ее получает, переназначат автоматически.

Новое заявление нужно подать, если в помещении фактически живет меньше людей, чем зарегистрировано. Обратиться должны и домохозяйства, которым отказали в помощи на неотапливаемый сезон.

Документы должны подать и те, кто оформляет жилищную субсидию впервые. Также заявление подают граждане, которые обращаются за субсидией на приобретение сжиженного газа, твердого или жидкого печного бытового топлива.

Как определяют право на выплату и куда подать документы

Право на жилищную субсидию определяется отдельно для каждой семьи. При рассмотрении учитывают доходы семьи и обязательный платеж.

Заявление и декларацию можно подать в сервисном центре Пенсионного фонда Украины, отправить по почте или оформить через электронные сервисы.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что оформить субсидию можно даже на съемное жилье. Как и кто может сэкономить на коммуналке.