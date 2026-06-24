Якщо підняли тариф на воду: чи потрібно українцям переоформлювати субсидію

Експерт пояснила, чи зміниться механізм нарахування держдопомоги

В Україні можуть підвищити тарифи на водопостачання і, отже, у багатьох виникає питання, чи потрібно через це переоформлювати субсидію.

Детально про це на своїй сторінці у Facebook розповіла представниця Громадянського руху "Свідомі" Алла Надточій. За її словами, переофмлювати субсидію не потрібно.

Якщо субсидія вже призначена – Пенсійний фонд автоматично перерахує її розмір після отримання інформації від комунального підприємства.

"Додатково звертатися чи подавати заяву не потрібно", - зазначила вона.

Надточій додала, що це стосується і тих домогосподарств, яким на цей період призначено так звану "нульову" субсидію. Тобто коли домогосподарство має право на субсидію, вона йому офіційно призначена, але її розмір становить 0 гривень.

"Звертатися до Пенсійного фонду потрібно лише у випадку, якщо ви оформляєте субсидію вперше, у вас змінився склад сім’ї чи домогосподарства чи перелік житлово-комунальних послуг", — підсумувала вона.

Чи потрібно українцям переоформлювати субсидію

Як розраховують субсидію

Розмір субсидії визначається як різниця між платою за комунальні послуги та обов’язковим платежем, що залежить від доходів сім’ї. Якщо субсидію призначають з початку неопалюваного періоду, при розрахунку беруть до уваги середньомісячний сукупний дохід домогосподарства за третій та четвертий квартали попереднього року.

Водночас пенсія враховується у розмірі, нарахованому за березень поточного року. Тобто, якщо у пенсіонера через індексацію у березні є суттєве підвищення пенсії, і особа відноситься до тих, хто має подати документи наново — потенційно людина може втратити субсидію або її розмір зменшиться.

Ті ж, кому субсидію перерахували автоматично, зіткнуться із цим лише восени. Підвищення доходів буде враховано під час розрахунку субсидій на наступний опалювальний сезон, тому скорочення кількості субсидіантів може стати помітним вже з жовтня 2026 року.

Як оформити субсидію в Україні? Інфографіка: Міністерство соціальної політики

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