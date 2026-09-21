Зимова допомога і субсидія: українцям пояснили головне правило на новий опалювальний сезон

Чи враховуватимуть зимову допомогу у доходах для субсидії

Довіряйте надійному — підпишіться на Telegraf у Google Новинах

В Україні планують виплачувати одноразову виплату 19 400 гривень для вразливих категорій населення, які проживають у визначених прифронтових громадах. Водночас важливо, чи вплине отримання цієї допомоги на субсидію та право на її призначення у 2026/27 році.

У людей, які отримують субсидію, виникло питання: чи не вплине ця допомога на право отримувати субсидію надалі. На це запитання відповіли у Запорізькій обласній військовій адміністрації.

Там пояснили, що виплата "Зимова підтримка" не враховуватиметься до сукупного доходу під час призначення субсидії.

Хто може отримати 19 400 гривень

Допомогу виплачуватимуть не всім мешканцям прифронтових територій, а домогосподарствам, які відповідають визначеним критеріям. Програма охоплює понад 380 тисяч домогосподарств у восьми областях: Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Миколаївській, Сумській, Харківській, Херсонській та Чернігівській.

До вразливих категорій належать, зокрема:

одержувачів житлової субсидії;

одиноких непрацездатних людей пенсійного віку;

одиноких матерів та батьків, які отримують відповідну допомогу;

людей, які отримують допомогу при народженні дитини;

багатодітні сім’ї;

людей з інвалідністю та сім’ї, у складі яких є діти з інвалідністю;

сім’ї, які складаються з внутрішньо переміщених осіб;

дитячі будинки сімейного типу;

прийомні сім’ї;

сім’ї патронатних вихователів.

При цьому важлива не лише належність до однієї з категорій. Людина або родина також має фактично проживати у визначеній програмою територіальній громаді.

Коли і як можна отримати гроші

Заяви на "Зимову підтримку" приймають до 30 жовтня 2026 року. Подати її потрібно особисто офлайн через Пенсійний фонд, ЦНАП або відповідний орган місцевого самоврядування.

Розмір допомоги становить 19 400 гривень на одне домогосподарство незалежно від кількості людей, які в ньому проживають. Гроші можуть нарахувати на банківський рахунок або виплатити через "Укрпошту" — спосіб залежить від території проживання та передбаченого для неї порядку.

Кошти можна спрямувати на потреби, пов’язані із зимою: зокрема, на паливо, теплі речі, ковдри, павербанки або оплату комунальних послуг.

Що відомо про одноразову підтримку. Інфографіка: ШІ "Телеграф"

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, чому зимову виплату у 19 тисяч гривень не зможуть отримати мешканці Києва, Львова та інших регіонів.