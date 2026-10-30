В Україні пропонують платити щомісячну допомогу мільйонам громадян

Кабмін закликають переглянути виплати ВПО та змінити умови

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На офіційному порталі Кабінету Міністрів України зареєстрували петицію з вимогою призначати щомісячну допомогу на проживання всім внутрішньо переміщеним особам. Авторка звернення пропонує скасувати майнові обмеження та поновити виплати переселенцям, які їх втратили.

Про це повідомляє "Телеграф" із посиланням на електронне звернення до уряду. Авторка звернення Катерина Крупко наголошує: через війну мільйони українців втратили житло, майно й роботу та були змушені починати життя з нуля на нових місцях. Водночас чинні правила уряду суттєво звузили коло тих, хто отримує допомогу. Більшість ВПО залишилися без державної підтримки, хоча ціни на оренду житла, комунальні послуги та продукти високі.

Петиція закликає уряд забезпечити виплати на проживання всім внутрішньо переміщеним особам

Ініціаторка вважає, що державна підтримка має бути доступною всім громадянам з офіційним статусом переселенця, а не лише окремим обраним категоріям.

"Переселенці змушені оплачувати оренду житла, комунальні послуги, харчування та інші необхідні витрати. Ми не просимо привілеїв – ми просимо справедливого ставлення та підтримки людей, які через війну втратили свої домівки й були змушені починати життя заново", – зазначається в тексті звернення.

Чого авторка вимагає від Кабміну?

Ініціаторка петиції закликає уряд ухвалити комплекс нормативних рішень:

Переглянути критерії : скасувати суворі обмеження та майнові цензи для призначення грошової допомоги на проживання.

: скасувати суворі обмеження та майнові цензи для призначення грошової допомоги на проживання. Гарантувати виплати всім ВПО : щомісяця виплачувати допомогу кожному громадянину з офіційним статусом ВПО незалежно від віку, працевлаштування чи рівня доходів.

: щомісяця виплачувати допомогу кожному громадянину з офіційним статусом ВПО незалежно від віку, працевлаштування чи рівня доходів. Поновити виплати тим, кому їх скасували : повернути допомогу переселенцям, яким її припинили виплачувати через попередні обмеження.

: повернути допомогу переселенцям, яким її припинили виплачувати через попередні обмеження. Передбачити фінансування: закласти в Державному бюджеті України видатки, необхідні для покриття соціальних потреб ВПО.

Важливо: створити електронну петицію на сайті уряду може кожен громадянин України. Навіть якщо петиція збере необхідні для розгляду Кабміном 25 тисяч підписів, її заклики матимуть для влади виключно рекомендаційний характер.

Як повідомляв "Телеграф", окремим пенсіонерам та одержувачам страхових виплат, які перебувають на тимчасово окупованих територіях або за кордоном, можуть зупинити нарахування, якщо вони не пройдуть ідентифікацію до 31 грудня. Вимога повернути кошти може стосуватись і дітей ВПО в окремих випадках.